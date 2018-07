Dit zijn de bestverkochte auto’s van dit jaar

Verrassingen? Natuurlijk niet!

Dit weekend vierden we de helft van het jaar met een overwinning van Max Verstappen. Nu blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC dat er nog meer te vieren is. In de eerste zes maanden van 2018 werden er namelijk 12,1 procent meer auto’s verkocht dan vorig jaar. Een flinke toename, die te danken is aan een reeks constante procentuele stijgingen in bijna ieder van de zes maanden.

Afgezien van de maand mei, werden er in iedere maand ruim 10 procent meer auto’s verkocht dan in dezelfde maanden van het voorgaande jaar. Tot op heden zijn er liefst 253.410 nieuwe personenauto’s verkocht. Doen we een simpele verdubbeling, dan kunnen we aan het eind van het jaar in theorie uitkomen op meer dan 500.000 verkochte nieuwe auto’s. De experts gaan er echter niet vanuit dat dit gebeurt; zij voorspellen een nuchter totaal van 430.000 verkochte personenauto’s.

De vijf bestverkochte merken zijn gezamenlijk goed voor bijna de helft van alle autoverkopen in 2018. De gebruikelijke verdachten–Volkswagen, Renault, Opel, Peugeot en Kia–zijn verantwoordelijk voor 42,1 procent van de nieuwe auto’s op de wegen. Daarnaast was ook Tesla op het juiste pad. Hoewel de Amerikaanse elektrogigant nog niet in de buurt komt van de aantallen van de hierboven genoemde merken, verdubbelde Tesla haar verkooptotaal. Tesla verkocht 2.803 auto’s in de eerste zes maanden.

Hieronder bekijk je de populairste merken en modellen.

Tot en met juni waren de bestverkochte merken dit jaar

1. Volkswagen met 28.979 registraties en 11,4 procent marktaandeel

2. Renault (21.760 / 8,6 procent)

3. Opel (21.581 / 8,5 procent)

4. Peugeot (17.915 / 7,1 procent)

5. KIA (15.456 / 6,1 procent)

Tot en met juni waren de bestverkochte modellen in 2018

1. Volkswagen Polo met 8.569 registraties en 3,4 procent marktaandeel

2. Ford Fiesta (6.220 / 2,5 procent)

3. Renault Clio (6.215 / 2,5 procent)

4. Opel Karl (6.058 / 2,4 procent)

5. KIA Picanto (5.973 / 2,4 procent)

Afgelopen juni waren de populairste modellen

1. Volkswagen Polo (1.456 / 3,1 procent)

2. Opel Karl (1.341 / 2,8 procent)

3. Renault Clio (1.281 / 2,7 procent)

4. Renault Megane (1.021 / 2,2 procent)

5. Renault Captur (1.010 / 2,1 procent)

Beeld: Volkswagen Golf R combo, via @timd