Vettel geinponemt: “De fairplay award heb ik niet verdiend”

HUHUHUHUHUHU!

Het einde van het F1-seizoen is helaas in zicht. Terwijl op de achtergrond de noeste arbeid voor volgend jaar alweer in volle gang is, betekent dat ook tijd voor reflectie en de traditionele FIA awards. Uiteraard wordt er bij dit gala stil gestaan bij de winnaar van het kampioenschap. We verheugen ons nu al op de ongemakkelijkheid die zal ontstaan op het moment dat Rosberg zijn beker af moet geven aan Hamilton.

Daarnaast zijn er echter ook awards voor de persoonlijkheid van het jaar en de inhaalactie van het jaar. Al enkele jaren is het vaste prik dat Max deze twee onderscheidingen even op komt pikken.

Wellicht vanwege de dominantie van Max in dit bekerklassement werden Lil’ Lewis en Sebastian Vettel tijdens de persconferentie gevraagd of het wellicht een goed idee is als er nog meer categorieën verzonnen worden, zodat ook andere coureurs in de prijzen kunnen vallen. LH44 geeft echter aan dat er eigenlijk al genoeg bekers worden weggegeven in zijn ogen. Vettel daarentegen ziet wel heil in een fairplay award, maar grapt:

Ik zou persoonlijkheid van het jaar en inhaalactie van het jaar sowieso moeten winnen. En wat dan nog meer? Nou ja, de Fair Play award misschien maar niet dit jaar…

HAM kan wel om gniffelen om deze Bakoe-referentie. De Brit stelt voor dat er misschien maar een award moet komen voor degene die het minste aanspraak maakt op de fairplay award. Maar ja, zul je zien dat thugs als Kevin Magnussen dat als aanleiding zien om nog horkerig over de baan te hoeken…Check het fragment hier.