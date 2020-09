Overheid: EV's zijn niet onveiliger dan andere auto's - Autoblog.nl

De Nederlandse overheid zet een dikke streep door een eerder onderzoeksrapport, waarin stond dat EV’s onveiliger zijn dan andere auto’s.

Elektrische auto’s gaan voor veel meer verkeersslachtoffers zorgen dan benzine- en dieselauto’s. Dat was de onheilspellende conclusie van een onderzoeksrapport van Trend-RX en Automotive Insiders. Zij claimden dat er in 2030 ruim 1400 extra zwaargewonde slachtoffers zou vallen door elektrische auto’s. Dit zou vooral komen door de extra massa en acceleratie van zo’n EV.

Nogal opvallende claims, juist omdat de overheid wil dat er mínder verkeersslachtoffers vallen op de weg, niet meer. Tegelijkertijd worden die EV’s door diezelfde overheid gepromoot, vanwege het klimaat. VVD’er Remco Dijkstra vond het dan ook nodig om hierover Kamervragen te stellen, die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat inmiddels heeft beantwoord. In een notendop? Move along people, nothing to see here.

Haar reactie is eigenlijk te onderscheiden in twee punten. Enerzijds de hoeveelheid elektrische auto’s die er tegen 2030 zullen rijden, anderzijds de veiligheid van de auto’s zelf. De onderzoekers claimen namelijk dat er 2,38 miljoen EV’s rond zullen rijden in 2030. Dat ‘herkent’ Van Nieuwenhuizen niet. De overheid gaat kennelijk uit van 1,9 miljoen auto’s. Minder auto’s betekent natuurlijk minder ongelukken, dus dat zou al een reden zijn voor waarom de conclusies van de onderzoekers niet kloppen.

EV’s niet onveiliger

Het tweede punt is echter wat sappiger en belangrijker. Want wat blijkt nou? EV’s zijn helemaal niet gevaarlijker dan andere auto’s, stelt de minister. Zo moeten alle auto’s – ongeacht de aandrijflijn – voldoen aan dezelfde Europese toelatingseisen voor wat betreft het remmen en het beschermen van voetgangers en fietsers. Een hoger gewicht van auto’s betekent niet automatisch minder veiligheid voor deze voetgangers en fietsers, omdat het gewichtsverschil sowieso al ‘groot’ is, schrijft de minister.

Sterker nog, elektrische auto’s gaan ‘volgens de verwachtingen’ alleen maar lichter worden. Dankzij ‘innovaties’ verwacht de minister namelijk dat de accu’s kleiner en lichter kunnen worden. Zo zouden elektrische auto’s uiteindelijk lichter moeten zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor.

Het lichte zwaartepunt, de grotere ontwerpvrijheid bij de motorkap (want geen grote verbrandingsmotor) en het recuperatief remmen, zou er juist voor kunnen zorgen dat elektrische auto’s veiliger zijn voor voetgangers en fietsers, in plaats van minder veilig. Daarnaast worden elektrische auto’s inmiddels uitgerust met geluidssystemen die geluidjes produceren op lage snelheden (AVAS) en krijgen auto’s alleen maar meer veiligheidssystemen.

Met andere woorden, denkt de Nederlandse overheid dat elektrische auto’s tot meer verkeersslachtoffers gaan zorgen? Nee, er is ‘geen reden om aan te nemen dat elektrische auto’s zullen leiden tot meer verkeersslachtoffers’. We hopen maar dat ze gelijk heeft.

Foto: Taycan Turbo S van @Kuifje, via Autojunk.nl.