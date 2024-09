Overheid gaat meebetalen aan je laadpaal op de zaak!

Waar de ene RVO subsidiekraan stopt, gaat er een andere kraan met subsidie open.

Die nieuwe of gebruikte elektrische auto moet uit je eigen zak komen vanaf 2025. Waar de particulier geen extra zakcentje krijgt voor de overstap naar elektrisch, helpt de overheid wel het MKB. Er komen namelijk twee subsidieregelingen om het bedrijfsleven een handje te helpen met de overstap naar elektrisch vervoer. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekendgemaakt.

SPRILA

Laten we de regelingen eens ontleden, shall we. De eerste is de SPRILA. Dat is geen nieuwe geslachtsziekte, maar de afkorting voor Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. Wat het concreet betekent is dat de overheid mee gaat betalen aan een laadpaal op je zaak.

Ondernemingen op een bedrijventerrein of voor een distributiecentrum kunnen onder voorwaarden een deel van de kosten vergoed krijgen voor de aanschaf en het plaatsen van laadpunten. Voor het MKB komt het neer op een vergoeding tot 40 procent van de kosten. Grote bedrijven krijgen tot 20 procent vergoed.

Daarnaast kan er nog een aanvullende subsidie aangevraagd worden voor het plaatsen van een stationaire batterij. Zo’n batterij is handig wanneer er onvoldoende netcapaciteit is, maar je wel de elektrische bedrijfswagens wil opladen. Ten derde kun je als bedrijf zijnde subsidie aanvragen voor het inwinnen van extern advies als het gaat om het aanleggen van laadpunten op de zaak.

SPULA

Dan de tweede subsidieregelingen voor het bedrijfsleven. Dat is de SPULA, wat weer staat voor Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur Zwaar Vervoer. Met deze regeling kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor de aanleg van publieke laadpalen voor zwaar wegvervoer.

Dat betekent dus geen laadpalen op een afgesloten terrein, want ze moeten toegankelijk blijven voor al het zware elektrische verkeer. Met deze subsidie hoopt de overheid bij te dragen aan de laadinfrastructuur voor de transportsector. Voor deze subsidie van de RVO is 15 miljoen euro uitgetrokken.