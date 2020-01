Deze brute Golf R is geruisloos

Volkswagen geeft een kleine vooruitblik op de toekomst van hun sportieve modellen.

Maak je geen zorgen: de nieuwe Golf R zal nog gewoon over een benzinemotor beschikken. We weten ook al met hoeveel vermogen: 333 pk. De auto is nog niet onthuld, maar Volkswagen is intussen al verder in de toekomst van hun sportieve auto’s aan het kijken. En die toekomst is – je voelt ‘m al aankomen – elektrisch. Tja, als zelfs Ferrari overstag gaat…

Volkswagen geeft ons in klein voorproefje via de auto die we hier zien. Qua uiterlijk heeft de auto veel gemeen met de Golf TCR-raceauto. De vernieuwing zit hem onderhuids: de auto is namelijk elektrisch. Over technische details laat Volkswagen verder niets los. De auto beschikt over vierwielaandrijving en dat komt goed van pas. De onthulling vindt namelijk plaats tijdens de GP Ice Race.

De auto past in het kader van de plannen van Volkswagen om alleen nog maar elektrisch te gaan racen. Ronkende motoren behoren binnenkort dus voorgoed tot het verleden bij Volkswagen-raceteams. In dat kader onthulden ze ook al de extreme ID.R, die op de bovenstaande afbeelding te zien is. Deze auto reed vorig jaar het Ringrecord voor elektrische auto’s aan gruzelementen. Deze specifieke auto heeft Volkswagen ook meegenomen naar de GP Ice Race. Het winterse evenement wordt dit weekend gehouden in het Oostenrijkse Zell. Ook Bentley pakt uit: eerder deze week zagen we al hun one-off Continental voorbijkomen.

Voor degenen die elektrische spul maar niks vinden is hier nog een stukje nostalgie in de vorm van de ‘Salzburg’ Kever. Deze klassieker zal ook in actie komen op het Oostenrijkse ijs. Begin jaren ’70 werd deze auto ingezet door Porsche Salzburg tijdens divers rally’s. Het contrast met de ID.R kan bijna niet groter zijn, maar tijdens de Ice Race zullen ze gebroederlijk naast elkaar te zien zijn.