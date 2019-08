Daniel Ricciardo praat over zijn opvolger Pierre Gasly

Max Verstappens oude teammaat over Max Verstappens nieuwe teammaat.

De wereld van de Formule 1 is aanbeland in de zomerpauze en dat betekent een ideaal moment om de tussenbalans op te maken voor teams en coureurs. Hebben zij de juiste keuzes gemaakt? Voor Daniel Ricciardo geldt dit waarschijnlijk nog meer dan voor de andere coureurs. Het is namelijk exact een jaar en een week geleden dat bekend werd dat DR3 Red Bull voor dit jaar ging verlaten ten faveure van Renault.

Onlangs reïtereerde Ricciardo nog dat hij voorlopig geen spijt heeft van zijn move, ook niet nu Max Verstappen met de Red Bull-Honda poles en zeges scoort. Natuurlijk had hij wel de onboard gekeken van Max’ pole ronde in Hongarije en schiet het dan door zijn hoofd dat die auto wel erg lekker op de weg ligt. Maar er waren nou eenmaal voldoende redenen om een ander avontuur aan te gaan. De meeste daarvan kenden we al (meer geld, de wankelende positie ten opzichte van Max in het team, Azerbeidzjan 2018), maar daarnaast gaf RIC onlangs nog aan dat het feit dat Simon Rennie dit jaar niet meer zijn race engineer zou zijn ook een belangrijke rol speelde. Uiteindelijk kwam het neer op de welbekende ‘optelsom’.

Het gebrek aan ‘spijt’ kan ook nog komen door twee andere factoren. Ten eerste is races winnen natuurlijk tof, maar Ricciardo heeft er (net als Max inmiddels) als zeven te pakken. De volgende stap is kampioen worden en zelfs het team van Red Bull heeft er weinig fiducie in dat het dat dit jaar kan bewerkstelligen. Een nog belangrijkere reden om blij te zijn dat je niet Max’ teamgenoot bent wordt gevormd door de benige restanten van Pierre Gasly, wiens F1 carrière in twaalf races aan stukken gescheurd is door The Dutch Lion. Ricciardo zegt hierover tegenover MotorsportWeek:

It’s a tough one with him now because it is…The reality is reality – he is a long way off Max. So on one side they are happy with Max and the first pole for him. But on the other hand I think deep down they know that they could be scoring a lot more points. I don’t know what it is at the moment with Pierre because last year he got some big results with Toro Rosso, which was clearly not as good a car as the Red Bull. So a tough one. I know Max as a team-mate. I know he is…And I didn’t expect Pierre to come out and beat him. I’m not surprised that Max is beating him, but I am surprised at the gap.