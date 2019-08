Kijk aan, Audi e-tron dus toch beter dan Tesla Model S

Audi maakt dan toch iets waar van haar boude claims uit het verleden.

In het verleden kwamen er vanuit de hoek van VAG veel geluiden met de strekking dat zij Tesla wel eens even zouden laten zien hoe je een goede EV bouwt. Zowel bij Audi als bij Porsche hadden ze niet zo’n hoge pet op van Elons producten. Maar toen puntje bij paaltje kwam bleek dat VAG toch grote moeite had Tesla’s batterijtechniek te evenaren, laat staan te overklassen. De nieuwe CEO Bram Schot zei in gesprek met onze @wouter (video) vervolgens maar dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt dat Tesla klanten een grotere actieradius kan bieden. Oké dan.

Maar gelukkig kan Audi nu toch een succesje bijschrijven op het palmares van de e-tron en wel in Amerika. Potentieel belangrijk, want aan de andere kant van de plas incasseerde de e-tron eerder nog schaduw toen de EPA de actieradius van de auto kraakte. Doch de e-tron heeft ook zijn sterke kanten. Letterlijk. De Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) heeft de e-tron als eerste EV ooit de IIHS Top Safety Pick+ Award toegekend. De auto scoorde across the board goede cijfers.

Eerder testte de IIHS ook al de Tesla Model S en de Chevrolet Bolt. Die scoorden ook prima, maar niet zo goed als de Audi. De Bolt liet het vooral liggen op de score voor de koplampen, maar die is bij Audi natuurlijk heel dik voor elkaar. De Models S scoorde ook niet top qua kwaliteit van de koplampen en had daarbij ook slechts een ‘acceptable‘ rating op de small frontal overlap crash test.

Het bericht komt niet lang nadat laatst bleek dat Tesla valselijk claimde dat inzittenden van de Model 3 minder kans op verwondingen hebben dan inzittenden van alle andere auto’s. Dat was niet de eerste keer dat Tesla de waarheid ligt verdraaide aangaande de veiligheid van haar auto’s. Eerder claimde het merk ook al dat de Model S een score behaald had van 5,4 sterren bij een botsproef, terwijl de maximale score slechts vijf sterren was. Het bericht over de e-tron is wat dat betreft potentieel een snuifje zout in de wonde voor Tesla, maar tegelijkertijd dus een opsteker voor de boksbeugel.