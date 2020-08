Paarse Porsche 928 GTS is de fraaiste occasion

De paarse Porsche 928 GTS is in elk geval de fraaiste occasion van vandaag. En morgen waarschijnlijk ook.

Voor velen is de Porsche 911 de ultieme sportwagen. Dat is heel begrijpelijk. Als je heel hard werkt, kun je er eentje aanschaffen. De auto is in de jaren nauwelijks veranderd en de combinatie tussen prestaties, rij-eigenschappen en dagelijkse bruikbaarheid zijn interessant.

Porsche 928

Dus ja, als je een een leuke bonus hebt mogen ontvangen, dan is een Porsche 911 een zeer aantrekkelijke keuze, maar is een 928 stiekem niet veel leuker? Ondergetekende heeft een voorkeur voor de 928. Het is een van de meest unieke ontwerpen dat uitstekend werkte in drie decennia: de jaren ’70, ’80 én ’90. De laatste grote facelift kwam eind jaren ’80.

Tijdloos

Volgens @jaapiyo werd het ontwerp daardoor minder origineel, maar eigenlijk was de S4 (zoals het model van na de facelift heette) het bewijs dat het model met een paar simpele ingrepen moderner gemaakt kon worden, zonder dat het er gekunsteld uitzag. Nogmaals: de meningen kunnen verschillen, maar deze paarse Porsche 928 GTS is een goed voorbeeld van hoe tijdloos het ontwerp is.

Paarse Porsche 928 GTS

De auto die je op de foto’s ziet is een heel bijzondere, het betreft namelijk een heel laat exemplaar, een zogenaamde GTS. Waar de S4 nog een 5.0 liter V8 had, mocht de GTS het doen met een 5.4 motor. Het vermogen steeg naar 350 pk. Maar dat is niet het enige wat bijzonder is aan de auto.

IAA 1993

Dit specifieke exemplaar stond namelijk op de IAA in 1993 te shinen op de Porsche stand. Jazeker, deze paarse Porsche 928 GTS moest klanten overtuigen om géén 911 te kopen. Om de prospects te laten zien wat er allemaal mogelijk is, zijn deze modellen vaak volgehangen met allerlei opties. In dit geval begint het met de bijzondere kleur: Amaranth Violett.

Velgen

Niet alleen het koetswerk is paars, ook de spoiler en velgen zijn in het paars gespoten. Als je koos voor in kleur gespoten wielen, kreeg je automatisch gekleurde Porsche logo’s in de naafdoppen. Het is overigens een vrij luxe aangeklede Porsche, niet zozeer sportief. In plaats van de sportstoelen heeft dit exemplaar de verwarmde comfortstoelen.

Schuifdak

Verder heeft de auto een schuifdak, waardoor mensen boven de 1,90 meter niet al te lekker erin zitten. Schakelen hoeft niet in deze paarse Porsche 928 GTS, want de auto is voorzien van de viertraps automaat van Mercedes-origine. Wel is de auto voorzien van houtinleg en een hoop leder-pakketten. Sterker nog, zo’n 20 opties betreffen een uitbreiding van het leerpakket. Dus zelfs de luchtroosters zijn ook met leer bekleed. De prijs van deze Paarse Porsche 928 GTS is op aanvraag, maar reken op minimaal 35 tot 50 mille, gezien de kilometerstand van meer dan 170.000 km.