Vernieuwde Land Cruiser is sneller dan voorheen

De vernieuwde Land Cruiser is nu bijna een sprintbeest te noemen.

Het is een icoon in de autoindustrie: de Toyota Land Cruiser. De auto staat immers synoniem voor onverwoestbaarheid. Dat wat de Defender en G-Klasse beloven, maakt de Toyota Land Cruiser daadwerkelijk waar.

Werktuig

De Toyota Land Cruiser is niet zozeer een mode-artikel of een lifestyle-statement. Het is in veel gevallen een werkpaard. Naast het feit dat ze gewoonweg niet kapot gaan, zijn Land Cruisers ook nog eens erg terreinwaardig. Sterker nog, het zijn van de auto’s die beter tot hun recht komen op onverhard.

Vernieuwde Land Cruiser

Het huidige model gaat al een paar jaar mee en dus heeft Toyota de auto op wat punten verbeterd. Het grootste nieuws is dat de vernieuwde Land Cruiser een nieuwe dieselmotor krijgt. Ja, Toyota heeft de zelfontbrander verbannen, maar niet voor de Land Cruiser. Simpelweg omdat er een diesel hoort in een onverzettelijke auto.

Geen down-size blokje

De 2.8 D4-D motor is een viercilinder dieselmotor met turbo en intercooler. Niet echt een downsize-blokje, dus. Om de motor enigszins salonfähig te maken, is de vernieuwde Land Cruiser voorzien van een heus start-stop systeem. De motor levert 204 pk tussen 3.000 en 3.400 toeren. Het maximale koppel bedraagt 500 Nm is aanwezig van 1.600 tot 2.800 toeren. Belangrijk is dat ook de transmissie verbeterd en vernieuwd is. De Land Cruiser knalt nu in precies 9,9 seconden naar de 100 km/u, 3 tellen sneller dan voorheen.

Puntje van verbetering

Een puntje van verbetering was het multimedia-systeem. Althans, in vergelijking met een nieuwe Audi Q7 of BMW X7. In vergelijking met een John Deere is het heel aardig, maar voor de vernieuwde Toyota Land Cruiser hebben ze er naar gekeken. Het systeem is echter verbeterd en voorzien van Apple Carplay en Android Auto. Het systeem zal sowieso de komende drie jaar voorzien worden van over-the-air updates. Het navigatiesysteem heeft ook een Google zoekfunctie, zodat je snel kunt zoeken naar parkeerplaatsen of om te checken of je de binnenstad wel in mag met je diesel.

Land Cruiser Black Line

Om toch een beetje hip te zijn met je vernieuwde Toyota Land Cruiser, is er nu eindelijk een Black Line. Het recept is heel erg simpel en behoorlijk uitgemolken. Veel chromen onderdelen zijn nu zwart. Normaliter lijkt het een beetje alsof je een huurauto of de instapper hebt, maar bij de Land Cruiser werkt het wel. Het maakt ‘m nog even een tandje stoerder. Wel een witte nemen met heel groot UN op de motorkap.

Prijzen vernieuwde Land Cruiser

Tsja, een Land Cruiser rijden zal nooit goedkoop worden. Maar als je nu een nieuwe Land Cruiser koopt, hoef je de komende 20 jaar niet meer een nieuwe auto te kopen. Dus eigenlijk heel erg duurzaam. De vernieuwde Land Cruiser kost als instapper 93.995 euro. Dan heb je een versie met korte wielbasis en handbak! De versie met automaat is liever voor het milieu en dus goedkoper met 92.995 euro, dus de instapper is níet het goedkoopst.

Prijzen vernieuwde Land Cruiser vijfdeurs

De Land Cruiser 5 deurs is er vanaf 96.295 euro, de handbak is wederom duurder. De zevenzits Land Cruiser kost minimaal 106.795 euro, maar die heeft een automaat standaard én dan heb je automatisch de ‘Challenger’-uitvoering. De duurste is de ‘Executive’, waarvoor Toyota graag 122.995 euro tegemoet ziet komen.

Prijzen vernieuwde Land Cruiser Van

Inderdaad, dat zijn stevige prijzen. Afhankelijk per uitvoering zit er 50.000 tot 55.000 euro BPM op, náást de BPM. De Land Cruiser is dus een rijdend milieudelict, blijkbaar. Een alternatief is om de Land Cruiser Van te bestellen, inderdaad: de bedrijfswagen– versie. Deze is er ex-BTW vanaf 34.295 euro voor de korte versie en 35.495 euro voor de lange versie. De duurste Land Cruiser Van is de Executive, die voor 57.595 euro in de boeken staat.

