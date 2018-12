Waarom BMW een boete van 9 miljoen heeft gekregen

Heerlijk barmhartig, zo vlak voor de feestdagen.

It’s Gonna Be A Cold Expensive Cold Expensive Christmas for BMW.

BMW heeft een boete op de deurmat gekregen. De boete is afkomstig van de Zuid-Koreaanse overheid. Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport heeft BMW onjuist opgetreden bij een veiligheidsdefect.

Tientallen auto’s van het merk vlogen dit jaar in Zuid-Korea in de fik. Niet alleen in Zuid-Korea, maar ook elders op de wereld. Het euvel had te maken met het uitlaatgasrecirculatiesysteem. Het koelsysteem zou niet goed werken. Dit kan een brand veroorzaken en bij diverse BMW’s kwam het daadwerkelijk zover.

In eerste instantie wuifde BMW de problemen weg. Pas later werd een terugroepactie op touw gezet en werden duizenden BMW-eigenaren opgeroepen om een bezoekje te brengen aan de dealer. Het kwaad was toen al in de meeste gevallen geschied. Zuid-Korea laat het er niet bij zitten en heeft de Duitsers een boete van bijna 9 miljoen euro opgelegd voor het verdoezelen van de defecten.

Afgelopen zomer kwam BMW Korea al naar aanleiding van de problemen met excuses, maar wat het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport betreft is dit niet voldoende. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen bij de branden.