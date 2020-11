Levensgevaarlijk: autofabrikanten vertragen noodoproep - Autoblog.nl

Nein! ADAC stelt problemen met automatische noodoproepsystemen aan de kaak!

Een systeem waarbij de auto zelf 112 belt bij een ongeluk is een bijzonder nuttige innovatie. Zo’n systeem kan heel veel mensenlevens besparen. Volgens een schatting van de EU kan het op jaarbasis 2.500 verkeersdoden schelen. Dat wil zeggen: als het optimaal zou werken. Als dat echter niet het geval is kan het juist averechts werken.

ADAC

Dat is ook wat er in de praktijk gebeurt, zo blijkt. ADAC (dat is Duits voor ANWB) luidt hierover de noodklok. Dit doen ze naar aanleiding van een gründlich onderzoek dat ze hebben ingesteld naar eCall-systemen. Daaruit bleek dat er soms kostbare tijd verloren gaat.

Vertraging

Hoe komt dat? Fabrikanten willen graag zelf als eerste op de hoogte zijn als er een ongeval gebeurd. Met die informatie kunnen ze namelijk extra diensten aanbieden. Het probleem is alleen dat dit ten koste gaat van de alarmering van de hulpdiensten. De noodoproep gaat dan namelijk via de fabrikant in plaats van direct naar de alarmcentrale. Dit levert vertraging op, terwijl iedere seconde telt in zo’n situatie. Een kwalijke zaak dus.

Eigen systemen

Dit probleem geldt niet voor het gestandaardiseerde eCall-systeem, maar voor de eigen systemen van fabrikanten. Hoewel eCall sinds maart 2018 verplicht is op nieuwe auto’s, staat de EU ook toe dat fabrikanten hun eigen systeem toepassen. Dat blijkt dus niet zonder nadelen te zijn.

Oplossingen

ADAC stelt verschillende oplossingen voor. Ze pleiten onder andere voor het beter informeren van klanten over de verschillen tussen eCall en de noodoproep van een fabrikant. Ook willen ze dat de klant een voorkeur aan moet kunnen geven als beide systemen aanwezig zijn in een auto. Bovendien vinden ze dat de wetgever ervoor moet zorgen dat er überhaupt geen vertraging optreedt bij systemen van fabrikanten. Het is te hopen dat deze adviezen niet tegen dovemansoren gericht zijn.

Foto: ambulance met bijpassend kenteken, gespot door @branko