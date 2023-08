Pakt Pon fors extra geld op de Porsche 911 ST?

De Porsche 911 ST is erg duur. Belasting in Nederland helpt niet. Maar pakt importeur Pon stiekem ook extra knaken op de über-blepper?

We hebben ons deze week alweer ernstig vermaakt met de Porsche 911 ST. De auto beloofde de ultieme puristische 911 te worden. En dat is aardig gelukt. Oké, de verschillen met een GT3 Touring zijn misschien niet heel groot. Maar dat kon je ook niet verwachten. Het is immers niet zo dat die GT3 een stumpert is waar nog heel veel verbetering inzat.

Wat dan echter wel een beetje opvalt, is het forse prijsverschil met die GT3. Ja, je krijgt carbon deuren en een carbon double bubble dak. En je krijgt magnesium wielen en standaard keramische remmen. Allemaal opties die niet echt goedkoop zijn om te maken. Maar toch…Het prijs verschil met een GT3 in Nederland bedraagt bijna anderhalve ton.

Dat zette ons aan het denken. Want we weten allemaal dat we in Nederland op leuke auto’s schandalig veel fun-tax moeten betalen. Onze overlords willen immers eigenlijk liever niet dat we plezier hebben in het leven. Máár, de GT3 Touring heeft praktisch dezelfde motor, met dezelfde uitstoot. Dat kan het verschil dus niet maken.

In het buitenland is het verschil tussen de GT3 en de ST echter toch echt kleiner. Dus hebben we de ouderwetse Texas Instruments er even bijgepakt, om te kijken wat de importeurs nu vragen voor de nieuwe überblepper. Het verschil zal u verbazen!!1!

Om te beginnen met Nederland. Bij ons kost de 911 ST 411.200 Euro. Daarvan is 84.826 Euro CO2-tax die direct naar de wilde plannetjes van Rob Jetten gaan. Blijft over 326.374 Euro. Daarvan is nog 21 procent BTW. Dus de ‘kale’ nieuwprijs vanaf Pon is 269.730 Euro en afgerond 70 cent.

In Duitsland kost de ST 292.187 Euro. Er is daar geen BPM en de BTW is 19 procent. Dus de kale nieuwprijs van de ST is in Duitsland 245.535 Euro en 29 cent. In het Verenigd Koninkrijk bedraagt de consumentenprijs een fraai afgeronde 250.000 Pond. Dat is inclusief 20 procent BTW, dus kaal kost de 911 ST in Old Blighty 240.883 Euro en 89 cent. In ‘Murica tenslotte heeft de ST een MSRP van 291.650 Dollar. Hoeveel BTW daarbij komt (in sommige gevallen 0 procent) is afhankelijk van de staat waar je woont. Maar omgerekend is de kale nieuwprijs daar 264.526 Euro en 55 cent.

Kortom, het lijkt erop dat Pon dikke extra pegels pakt op de 911 ST. Begrijpelijk, want de aandeelhouders zelf willen er natuurlijk ook een kopen. In vergelijking met andere Europese landen is het prijsverschil zelfs erg fors. In vergelijking met ‘Murica minder, maar nog altijd ruim 5K. Importeer jij jouw ST dan maar uit Duitsland? Laat het weten, in de comments!