Running mate Trump: Gooi een berg subsidie op brandstofauto’s

Only in America. De running mate van Donald Trump, JD Vance, wil dat er subsidie komt op de aanschaf van een brandstofauto…

Dat er weer presidentsverkiezingen aankomen in de Verenigde Staten van Amerika is natuurlijk geen geheim. Ook aan deze kant van de plas wordt er veel over gezegd en geschreven. En je weet, als er gestemd mag worden, komen er beloftes van degenen die verkiesbaar zijn.

Zo ook in Amerika. De running mate van Donald Trump, James David Vance -ook bekend onder zijn initialen J.D.- heeft een leuk plannetje voor de petrolheads aldaar. Als je een nieuwe auto op benzine of diesel koopt, moet je een grote bak subsidie krijgen. Een beetje het tegenovergestelde dus van wat wij hier doen.

Subsidie voor auto’s met een plofmotor

Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan het plan van JD. De subsidie is alleen voor mensen die als alleenstaande minder dan 150.000 dollar verdienen, of minder dan 3 dollarton met z’n tweetjes. Maar dan krijg je wel wat.

7500 dollar om precies te zijn. En dat geldt voor alle brandstofauto’s. Dus ook hybrides,. Oh ja, nog 1 klein haakje, of oogje, wat jij wil. De auto’s moeten in Amerika gemaakt zijn, anders kun je ook fluiten naar je subsidie, Een Chevrolet die in Mexico is gemaakt mag niet, een BMW die in de VS is gebouwd wel.

Of dit allemaal doorgaat hangt van een hoop zaken af, met als belangrijkste dat Trump de verkiezingen wint. Maar daarna zou het best weleens door kunnen gaan, denken wij.