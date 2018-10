Deze babe gaat voor het eerst in de Sauber C37 rijden

Wat nou speciale raceklasse voor vrouwen. Dat heeft Tatiana Calderon niet nodig.

Een droom komt eindelijk uit voor Tatiana Calderon. Deze Colombiaanse dame is al enkele jaren testrijder bij Sauber, maar heeft nog nooit kilometers gemaakt in de Sauber C37. Daar komt volgende week eindelijk verandering in. Calderon krijgt de kans om haar eerste meters te maken in de huidige Formule 1-auto van het Zwitserse raceteam.

Alfa Romeo Sauber gaat volgende week een filmdag draaien in Mexico. Het evenement zal een dag na de Sauber Pirelli-test plaatsvinden op Autodromo Hermanos Rodriguez. De auto staat op speciale demonstratiebanden en Calderon mag maximaal honderd kilometer rijden met de Sauber C37. De 25-jarige laat weten bijzonder dankbaar te zijn voor het vertrouwen van Sauber. De GP3-coureur geeft aan niet eerder in een Formule 1-auto te hebben gereden.

Het is alweer even geleden dat een vrouw op officiële wijze achter het stuur van een Formule 1-auto kroop. Dit gebeurde in 2014 voor het laatst, toen Susie Wolff een eerste vrije training reed voor Williams. Een vrouwelijke deelname aan een Grand Prix is helemaal lang geleden. Dat was in 1976 met Lella Lombardi.