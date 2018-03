‘Max Verstappen wordt dit jaar geen kampioen’

Dus.

Vooruit, een beetje nuanceren is hier van toepassing. Dit zijn namelijk de woorden van F1 ‘analist’ en Ziggo-Sport-presentator Jack Plooij tijdens een interview met het AD. Menigeen beweert dat dit jaar wel eens het jaar van Max zou kunnen worden, maar Plooij durft er niet in mee te gaan. Dit omdat hij verwacht dat Mercedes weer die eer mag opstrijken en dat Red Bull serieuze stappen moet maken om daar verandering in te brengen. Het ligt dus niet aan Max, of Daniel Ricciardo wat dat betreft, maar aan het team waarvoor de heren rijden.

Kijken we naar de voorlopig behaalde resultaten, dan gaat Red Bull vergeleken met vorig jaar best prima. Toch verwacht Plooij niet dat ze dan ook daadwerkelijk beter zijn dan Mercedes. ‘Ik verwacht niks, maar het lijkt erop dat Mercedes weer de betere auto heeft’, aldus de ietwat zelfingenomen pitreporter. Het feit dat de tijden van Red Bull steeds dichter op die van Mercedes gaan zitten verandert zijn mening ook niet. Volgens hem moet je niet op minder seconden na verliezen, maar winnen. Daar heeft hij een punt.

Uiteraard heeft Plooij wel het beste beentje voor met Max. Hij kan in ieder geval weer voor de podiumplaatsen vechten, die titel komt nog wel. “Ik merk in Nederland dat de verwachtingen echt heel hoog zijn, dus ik doe erg m’n best om dat wat terug te brengen tot de realiteit.” We gaan het zien, in Australië, komende zondag.

Fotocredit: Max Verstappen via Instagram.