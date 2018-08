Pardon? Tesla wil een éénpersoonsauto maken

Zo klein als hierboven zal hij niet worden, gelukkig.

“Moeten jullie écht over elke tweet van Elon Musk schrijven, Autoblog?” Absoluut niet, maar zo af en toe zit er iets tussen dat we maar lastig kunnen negeren. Dit is vooral te danken aan het feit dat Elon, in tegenstelling tot de topfiguren van vele andere grote bedrijven, vrijwel altijd daad bij woord voegt. Een admirabel aspect van zijn karakter, dat is zeker.

In de nieuwste episode van Elon Tweet Beloftes, worden we verrast met een nieuw soort Tesla model dat de Zuid-Afrikaan in de nabije toekomst op de markt wil brengen. “Breng eerst alle andere zaken eens op orde,” horen we jullie zeggen. Een terechte opmerking, maar als we één ding over Elon weten is dat hij graag droomt. Dat hij diezelfde dromen veelal realiseert is alleen maar fijn voor de mensheid.

Enfin, gisteren haakte Elon zoals gebruikelijk in op een vraag van een volger. Echter, Musk negeert de vraag compleet en maakt van de kans gebruik om nieuwe plannen van Tesla te delen. Op de vraag of Tesla en Radio Flyer, een Amerikaans producent van kleine auto’s en fietsen voor kinderen, nog met een miniatuurmodel van de Model X komen gaan, begint hij over iets totaal anders. Lees mee.

Je kunt Musk’s woorden gemakkelijk afwuiven als een domme roep naar publiciteit, maar kijken we naar de geschiedenis, dan kunnen we stellen dat Elon vrijwel nooit grappen heeft gemaakt over potentiële producten. Tenzij het om een Easter Egg gaat, heeft Musk zich nagenoeg altijd aan zijn woord gehouden.

Wat we precies van het autootje, waarin volgens Musk één volwassen persoon moet kunnen passen, mogen verwachten is uiteraard nog niet duidelijk. Musk bewaarde eventuele details die er mogelijk over het project bestaan tot zichzelf. Wijzelf rekenen op een ernstig compacte Tesla, die waarschijnlijk doorkan als scoot- of brommobiel voor in de steden.

Met dank aan Frank voor de tip!

Beeld: Linus Tech