Hypercar-initiatief FIA valt vrijwel direct in het water

Twee grote fabrikanten hebben er blijkbaar geen zin in.

Begin juni werden we voor de verandering eens blij verrast door de FIA. Naar aanleiding van het karige deelnemersveld van de huidige LMP1-klasse, waar momenteel alleen nog Toyota meedoet, besloot de FIA voor het WEC-kampioenschap vanaf 2020 een nieuwe klasse op te starten. Deze klasse moet bestaan uit hypercars van allerlei verschillende autofabrikanten van verschillende formaten. Naast McLaren, Toyota, Aston Martin heeft, bijvoorbeeld, Brabham ook interesse in een deelname.

De vreugdevolle gedachte dat een dergelijke, ruim gevarieerde klasse om de hoek staat lijkt echter nu al aan tractie te verliezen. Dit heeft alles te maken met twee grote autofabrikanten die weinig interesse tonen. Sterker nog, we kunnen gerust stellen dat er geen interesse is, want tot op heden hebben beide fabrikanten nog geen enkele bijeenkomst bijgewoond.

We spreken over Ford en Ferrari. Volgens Sportcar365 zijn beide autofabrikanten nog geen enkele keer naar meetings geweest van de technische werkgroep die de plannen in goede banen moet leiden. Diezelfde werkgroep heeft uitnodigingen verstuurd naar liefst vijftien verschillende autofabrikanten en constructeurs. Momenteel zijn het vooral Toyota, Aston Martin, ORECA , Onroak Automotive (prototypes) en motorenfabrikant Gibson veelvuldig aanwezig geweest bij de meetings.

Hoewel het er momenteel op lijkt dat Ford en Ferrari ervoor kiezen deze toch bijzonder interessante raceklasse te laten schieten, heeft Mark Rushbrook, hoofd van Motorsport bij Ford, laten weten dat ze er wel degelijk mee bezig zijn.

“We’re still following the process to see where it goes. We’ve established what our principles are that would interest us in that series or not and we’re following along to see where it ends up.”