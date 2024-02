Parijzenaars mogen stemmen over parkeertarief van SUV rijdende stadgenoten

Hon hon hon, laat die guillotines maar weer aanrukken. Parijzenaars mogen vandaag stemmen over het parkeertarief van hun rijke, SUV-rijdende stadgenoten.

Burgemeesters in grote steden met een groenlinkse achtergrond, het is een groeiend probleem in Europa. Over het algemeen wil het volk ze niet per se, maar op een of andere manier komen ze toch bovendrijven. Zo ook in Parijs, waar Anne Hidalgo de ongetwijfeld van gerecycleerd hout gemaakte scepter zwaait. En natuurlijk, is ook Hidalgo flink bezig met autootje pesten.

Het zal niemand verbazen dat met name de poenige SUV het mikpunt van Hidalgo’s jaloezie woede is. En dus zijn er plannen om die grote joekels het leven in de Franse hoofdstad zuur te maken. Het voorstel is om het parkeertarief voor auto’s die meer dan 1.600 kilo wegen (ICE’s) of meer dan 2.000 kilo wegen (EV’s) te verdrievoudigen. Ja, je leest het goed, te verdrievoudigen. Het aparte tarief voor de zware auto’s brengt de som dan op 18 Euro per uur. Blijf je langer, betaal je meer, want dan wordt het 225 Euro per 6 uur. Dat is bijna net zoveel als je in Amsterdam moet lappen. Maar wat vooral bijzonder is, is dat voor andere auto’s dus veel minder betaald hoeft te worden.

Er is zelf een heuse haatcampagne gestart tegen SUV’s. Op posters een boze rode SUV te zien. Deze wordt vergezeld van de tekst ‘willen jullie meer of minder SUV’s in Parijs?’. Een vraag waarop Hidalgo evident het antwoord ‘minder! minder! minder!’ hoopt te horen van de 1,3 miljoen kiezers.

De Franse ANWB is echter mordicus tegen het voorstel. Zij hebben een petitie gestart om de hetze tegen de SUV te beëindigen. Tevens ziet de organisatie haarscherp door de echte agenda van Hidalgo en de haren heen. Deze haatcampagne tegen de SUV, is slechts stap 1. De volgende stap is de auto helemaal in de ban doen.

Hidalgo maakt overigens geen geheim van haar agenda. Net als alle linkse rakkers wil ze ons allen haar wil opleggen en ‘gedragsverandering’ bewerkstelligen. Altijd zeer eng wanneer machthebbers zoiets voor ogen hebben. Landelijk is ze dan ook niet populair; een gooi naar het presidentschap leverde slechts twee procent van de stemmen op in peilingen. Maar in het grootstedelijke bolwerkje dat Parijs heet, ooit de voedingsbodem van progressief denken, is haar regressieve centrum-linkse coalitie koningin. En moeten alle onderdanen hun égalité, fraternité en liberté dus inleveren op het altaar van de wokies.

Het zal waarschijnlijk nog wel lukken ook, maar dat gaan we zien. Doe jij uit stil protest nog even een paar donuts door de Arc de Triomphe met je Hummer H1? Laat het weten, in de comments!