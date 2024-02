‘Breng het reservewiel terug!’

Het hebben van een reservewiel in de auto is niet vanzelfsprekend.

Vroeger zag je ze overal. Onder de auto, achter de auto of in de kofferbak: het reservewiel. Het was zo vanzelfsprekend als boter op een boterham met vlokken. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. Steeds meer autofabrikanten zijn gestopt met het aanbieden van een reservewiel in de auto.

Vandaag de dag komen auto’s vooral met een kit, waarbij je een lekke band tijdelijk kunt oppompen om zo naar de dichtstbijzijnde garage te rijden. Dan zijn er natuurlijk nog de runflat banden waar vooral BMW’s mee uitgerust zijn. Toch gaat er niets boven het ouderwetse reservewiel in de auto, aldus een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.

82 procent van de ondervraagden missen het reservewiel in de auto. Dat blijkt uit een onderzoek waar meer dan 10.000 leden van de AA (de Britse ANWB) aan meededen. In Engeland zijn pot holes een serieus probleem: grote gaten in wegen kunnen een band slopen en zorgen jaarlijks voor miljoenen aan schade. Dat de Britten een extra autoband in de auto willen hebben is niet zo gek.

Wellicht is het toch iets van de oudere automobilist, die nog gewend is dat er een reservewiel aanwezig is. 20 procent van de ondervraagden zegt niet na te denken over een reservewiel bij het kopen van een auto.

In meer dan de helft van de Britse pechgevallen met een lekke band bleek er geen reservewiel aanwezig te zijn. Dat blijkt uit cijfers over 2023. In de meeste gevallen maakt men gebruik van zo’n kit om de band tijdelijk op te pompen of maakt men gebruik van een mobiele bandenboer die op locatie een band kan vervangen.

In het Verenigd Koninkrijk wil de AA campagne voeren om het bewustzijn onder automobilisten te vergroten: realiseer dat een auto vaak geen reservewiel meer heeft. En dat je er dus vooral zelf eentje moet kopen om mobiel te blijven in een pechsituatie. (via Autoexpress)

Fotocredit: Bentley met pech, via @magnusvannoord op Autoblog Spots