Parkeer je BMW’s onder deze miljoenenvilla aan het water

Kun je iedere dag tweemaal tenminste een uur naar en van je werk in de auto doorbrengen.

Wie niet al in Friesland woont, zal wel een verdomd goede reden moeten hebben om alsnog naar het noorden van het land te verhuizen. Dit huis in IJlst, een van de elf steden in de provincie, kan wellicht de doorslag geven. Onder de miljoenenvilla aan het water is ruimte voor een aantal auto’s, onder de carport past nog meer.

De flinke villa, bouwjaar 2003, heeft in totaal negen kamers. Zes daarvan zijn bedoeld om in te slapen, de overige kamers zijn badkamers en toiletten. Een groot gezin past hierin dus prima. Ruimte genoeg. Het oppervlakte betreft 338 m², het perceel zelf is 1.041 m² groot. De prijs is er wel naar. De verkoper wil precies 1.495.000 euro zien.

Hoewel we hier op Autoblog grotere garages hebben gezien, beschikt dit huis ogenschijnlijk over voldoende ruimte om je auto’s te stallen. De garage onder het huis biedt plaats aan twee tot drie auto’s, onder de carport kan ook nog een wagen worden geplaatst. Momenteel rust er een stel BMW’s – een 2 Serie Cabrio en een hagelnieuwe X5 – onder de villa, maar daar mag de nieuwe eigenaar uiteraard verandering in brengen.

Tenzij de klimaatverandering alle hoop van een elfstedentocht in het water heeft gesmeten, zal de koper van dit huis ten tijde van het evenement de schaatsers gezellig kunnen aanmoedigen. Het water achter de villa maakt namelijk onderdeel uit van de route van de decennia oude wedstrijd. Het is hier waar we overigens nog een ligplaats vinden voor een boot.

Met dank een @viezefreddyw voor de tip!