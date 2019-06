Koenigsegg Jesko ‘Cherry Edition’ smaakt naar meer

Snoepen mag, maar alleen met de ogen.

Koenigsegg heeft de wind goed in de zeilen zitten. Het heeft een bizar record op naam staan met de inmiddels aardig verouderde Agera RS, het maakt onderdeel uit van een interessante samenwerking met NEVS en het kan de krankzinnige Regera bijna uitrollen. Toch had het bedrijf in het gedrang ook nog de tijd om een nieuwe auto te ontwikkelen: de Jesko.

De Koenigsegg Jesko, die vernoemd is naar de vader van Christian von Koenigsegg, zal vanaf 2020 in productie gaan in de fabriek in Ängelholm. Het hypercarmerk zal in totaal slechts 125 exemplaren produceren en dus is ook deze creatie van Koenigsegg een zeldzame. Iedereen zal zijn Jesko ongetwijfeld op eigen manier samenstellen, waardoor ieder exemplaar nagenoeg uniek genoemd mag worden. Vandaag krijgen we alvast een voorproef van wat mogelijk is, dankzij Esser Automotive.

Het bedrijf, dat recentelijk een Regera meenam naar Supercar Sunday, is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland de officiële importeur van onder meer Koenigsegg en heeft vandaag de doeken getrokken van de zogenaamde Cherry Edition. Zoals de naam doet vermoeden is de Jesko in kwestie inderdaad een rode. De kleur is te vinden op de koolstofvezel huid van de Jesko, evenals zijn achterspoiler en de remklauwen. Het interieur lijkt de roze zee te hebben vermeden. De auto zal tenminste 2.35 miljoen euro kosten, en dat is nog zonder de belastingen.

De Koenigsegg Jesko is een hypercar met een vijfliter biturbo V8 die – op de juiste benzine (E85) – goed is voor een vermogen van liefst 1.600 pk. Het 1.420 kg wegende wapen heeft naar verluidt een topsnelheid van 480 km/u. Volgens Koenigsegg kan de auto op topsnelheid bijna zijn eigen gewicht aan neerwaartse druk generen. Als we de Zweden moeten geloven, is hij in staat 1.400 kg aan downforce te creëren. Bij een snelheid van 275 km/u bedraagt de neerwaartse druk 1.000 kg.

Koenigsegg en zijn productie-aantallen.

In dit artikel schrijven we dat de Jesko behoorlijk zeldzaam is, maar dat is relatief genomen. Het merk heeft sinds 1994 namelijk helemaal niet zoveel auto’s gebouwd. Ooit begon het met een enkel prototype, daarna volgde een reeks van zes CC8S’s. Vervolgens werden er nog geen twintig CCR’s geproduceerd, de daaropvolgende CCX kwam in een oplage van ongeveer dertig stuks. Alle uitvoeringen van de Agera bij elkaar zullen een stuk of vijftig auto’s tellen.

Nu het bedrijf sterk aan het groeien is, heeft het grotere ambities. De Regera moet bijvoorbeeld in een oplage van tachtig stuks worden gebouwd, van de Jesko zal het zoals gezegd 125 exemplaren maken.