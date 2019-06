MINI Electric: Nederlandse richtprijs en meer info bekend

Een volledige elektrische MINI rijden, wat gaat dat kosten?

2020 gaat een belangrijk jaar worden voor diverse autofabrikanten. Onder andere Volkswagen, Peugeot, Opel en MINI zullen de eerste volledige elektrische auto voor de massa op de markt gaan brengen. Laatstgenoemde doet dit met de MINI Electric. Een auto met het uiterlijk van een Cooper.

Sinds april is het mogelijk om de MINI Electric te reserveren. Er was tot nu toe echter nog weinig bekend over de volledig elektrische MINI. Duidelijk was dat de Britse autofabrikant de auto in maart 2020 ging lanceren en dat je 1.250 euro moet dokken voor een aanbetaling, maar wat de auto daadwerkelijk ging kosten was nog niet bekend.

Daar is gisteren meer duidelijkheid in gekomen. MINI organiseerde exclusief voor klanten en genodigden een preview avond van de MINI Electric. Hier maakte het merk belangrijke info bekend. Zo gaat de MINI Electric minder dan 40.000 euro kosten. Daarmee zal de auto sterk gaan concurreren met de Peugeot e-208 (vanaf 36.250 euro) en de Volkswagen ID.3 1ST (minder dan 40.000 euro). Het is een richtprijs, de exacte prijs volgt in een later stadium.

Verder liet MINI weten dat de hatchback een actieradius krijgt van ongeveer 200 realistische kilometers. Informatie over de accucapaciteit en laadtijden zijn niet bekendgemaakt. Daarnaast heeft MINI bevestigd dat de Electric driefasen laden krijgt. Het uiterlijk zal sterk lijken op een reguliere driedeurs Cooper. De elektrische auto zal zich onderscheiden met een gesloten grille en gele accenten op velgen, dak, spoiler en in het interieur. De bandenmaat is gelijk aan een Cooper S. De MINI Electric krijgt een volledig nieuw digitaal display en vervangt analoge tellers.

Ondanks het ontbreken van een verbrandingsmotor is de MINI Electric niet ruimer. De kofferbakruimte blijft nagenoeg gelijk en de auto krijgt geen ‘frunk’. Dit betekent dat er geen bagageruimte is gemaakt van de ruimte waar normaal gesproken de motor ligt.