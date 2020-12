Gerucht: Honda gaat 25 jaar S2000 vieren met opvolger - Autoblog.nl

Een sportieve roadster van Honda zou de S2000 van een opvolger kunnen voorzien in 2023.

De Japanners lijken allemaal weer een richting op te gaan met hun sportauto’s. De Toyota Supra is terug, Subaru komt met een nieuwe BRZ, Nissan gaat de Z een nieuw leven inblazen en ook een ‘RX-9‘ van Mazda, voor zover de MX-5 niet genoeg wensen vervulde, lijkt nog steeds op komst te zijn.

Honda

Dan blijft zo’n beetje alleen Honda nog over. Die waren in de jaren ’90 een beetje afwezig, tot richting het einde toen de Type R-versies van de Integra (DC2) en Civic (EK9) hun plekje in de sportieve archieven bemachtigden. En er kwam nog een echte sportwagen: de Honda S2000.

Speciale status

De S2000 was een compacte roadster die in 1999 op de markt kwam. De 2.0 F20C viercilinder leverde een nette 250 pk, maar het was vooral de hoge redline op bijna 9.000 toeren per minuut die de motor bijzonder maakte. Verpak die motor in een dakloze compacte, relatief lichte auto en je hebt een pretpakket. Honda heeft met de F20C meermaals Engine of the Year-awards in zijn klasse ontvangen. Al sinds een jaar of tien kun je de S2000 niet meer nieuw kopen, maar de auto krijgt van Honda nog steeds aandacht. Toen de auto 20 werd gaf Honda de auto een update als ‘verbeterde S2000’. Aan S2000-rijders werd gevraagd hoe de auto geüpdatet kon worden naar de huidige standaarden. Uiteindelijk bleef het bij een tuningsset uit voor de S2000 door Honda-onderdelenboer Modulo. Ook gaat Honda reserveonderdelen opnieuw bouwen en aanbieden.

Opvolger

Maar goed, fans van de Honda S2000 zijn te allen tijde aangewezen op een occasion. Zoals alle bovenstaande voorbeelden lijkt er echter iets op komst te zijn wat we kunnen zien als een opvolger voor de Honda S2000. En dit keer echt. Er worden ‘serieuze gesprekken gevoerd’ over een Honda S2000 opvolger wanneer de auto 25 wordt.

Lichtgewicht

De opvolger van de Honda S2000, die overigens wederom weer S2000 moet gaan heten, moet weinig afwijken van het origineel. Het plaatwerk wordt gebouwd van lichtere materialen zoals aluminium en koolstofvezel. Dit moet het gewicht ‘onder de 3.000 lb houden’ (zo’n 1.360 kg). Komt in de buurt van de ongeveer 1.300 kg (afhankelijk van de markt en uitvoering) die de S2000 ooit woog. Maar het gebrek aan gewicht ga je waarschijnlijk niet merken.

Civic Type R-motor

Waar er wat gewicht bijgevoegd wordt, wordt een hoop pk toegevoegd. De 250 pk van de originele 2.0 VTEC is netjes, maar de opvolger van de Honda S2000 moet de motor en bak van de nieuwe Civic Type R (FK8) krijgen. Dit is eveneens een 2.0 VTEC, maar dan met een turbo die een totaal van 320 pk oplevert. De transmissie wordt een handbak met zes versnellingen. Voor de S2000 willen ze de limieten iets verder opzoeken en het vermogen opvoeren naar 350 pk. Uiteraard met achterwielaandrijving.

Het is allemaal nog vrij speculatief, maar het lijkt te gaan om ‘goed geïnformeerde bronnen’. Gezien de concurrentie is het op zich logisch dat Honda een graantje mee wil pikken van deze markt. Tot in hoeverre deze nog relevant is. Daarnaast, als Honda meekijkt bij Toyota, Subaru en Nissan, zou het wel eens een gevalletje ‘niet in Europa’ kunnen worden. (via Forbes)