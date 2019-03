‘Na 700.000 kilometer is EV groener dan benzineauto’

Er is kritisch gekeken naar het totaalplaatje van elektrisch rijden.

Heb jij een elektrische auto? Goed bezig! Tenminste, als je deze in je bezit blijft houden en bijna 700.000 kilometer gaat rijden. Dat betekent bijna 47 jaar in dezelfde auto rijden, gebaseerd op een jaarlijkse kilometrage van 15.000 kilometer.

Deze conclusie trekken wij niet, maar professor Damien Ernst van de Universiteit van Luik. Ons kabinet en de Europese Unie duwen elektrisch rijden door de strot onder het mom van het milieu. Elektrisch rijden is immers groen.. toch? Ja, concludeert professor Ernst. Maar dan moet de gebruiker de auto tientallen jaren in bezit houden of ruim meer dan een half miljoen kilometers maken. Dus niet je elektrische leaseslet na een paar jaar weer inleveren bij de baas.

Op deze bevindingen stuitte de professor naar aanleiding van een eigen onderzoek, uitgevoerd voor het RTBF-programma Auto Mobile. Hij keek onder meer naar de productie van accu’s van elektrische auto’s. Dit laatste puntje is nogal voer voor discussie. Veel batterijen worden immers op totaal niet groene wijze geproduceerd (meer daarover in dit artikel) en juist hier komt veel CO2-uitstoot kijken.

Als voorbeeld neemt de professor een elektrische auto met een 60 kWh batterij. De EV verbruikt 20 kilowattuur per 100 km. In deze formule zou de elektrische auto 697.612 kilometer moeten rijden om schoner te zijn dan een benzineauto die 6 l/100 km verbruikt. Er zit echter een addertje onder het gras: als er sprake is van 100 procent groene stroom (zonder rare constructies die bestempeld worden als groene stroom) dan is een elektrische auto na 30.000 tot 40.000 kilometer reeds schoner dan een benzineauto. Groene stroom (windenergie, zonne-energie) is dus essentieel!

Foto: elektrische Audi RS6-E van ABT. Met dank aan iedereen voor de tips!