Pas op als je dit in je spiegel ziet in Italië

Gedraag je als een heer. Met de persoon op deze motorfiets wil je geen problemen krijgen. De politie in italië krijgen nieuwe motorfietsen.

De politie in Italië krijgt een nieuwe vloot motorfietsen. Hartstikke relevant nieuws voor de lezers onder ons, want het land van pizza, spaghetti en mooie auto’s is nog altijd ontzettend populair onder Nederlanders. Voor de petrolheads wel zo handig om te weten waar de lokale hermandad mee op stap is.

Yamaha voor politie in Italië

Geen nationaal trots in vorm van een Aprillia, Ducati, Moto Guzzi of een MV Agusta. De motoragenten in Italië moeten het doen met een Yamaha FJR1300AE. Het Japanse motorfietsmerk levert 90 stuks van de tweewieler af aan de nationale politie van het Europese land. De FJR1300AE heeft een 1.298 cc viercilinder motor, normaal gesproken goed voor 146 pk en 138 Nm koppel.

Voor de politie zijn er een aantal aanpassingen gedaan. Allereerst natuurlijk de herkenbare livery. De combinatie van lichtblauw en wit in je achteruitkijkspiegel moeten je op scherp zetten. Verder heeft de motorfiets zwaailichten rondom en een two-tone sirene met verschillende geluiden voor verschillende situaties.

Italiaanse flair

Het is niet zo dat de politie in Italië de eigen merken compleet links laat liggen. Zo rijden de Carabinieri in onder andere Rome en Milaan met een Ducati Multistrada 1200 S en de Multistrada 1200 Enduro.