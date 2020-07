Zo vergaat het de elektrische MINI

De Cooper SE is nu een aantal maanden onder ons. Valt de elektrische MINI een beetje in de smaak?

De volledig elektrische MINI rolt sinds eind vorig jaar in de fabriek in Oxford van de band. Ze zijn er de afgelopen maanden maar wat druk mee geweest, want het model doet het zeker niet onaardig.

Sterker nog, vlak voor het sluiten van de fabriek voor de zomerperiode werd er een mijlpaal bereikt. Tot op heden zijn er al meer dan 11.000 volledig elektrische MINI’s gebouwd. Van dit aantal zijn meer dan 3.000 van de orders afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet verkeerd, zeker niet als je realiseert dat we midden in een pandemie zitten.

Het automerk stelt dat de elektrische modellen goed zijn voor 19 procent van de wereldwijde verkopen. Modellen, want naast de volledig elektrische MINI is er ook de plug-in hybride Countryman. In het Verenigd Koninkrijk betreft een kwart van alle orders voor een Countryman de plug-in hybride variant.

De elektrische MINI is vooral een leuke aanwinst als tweede of derde voertuig van het wagenpark. Als primaire auto zijn er simpelweg concurrenten die een stuk beter scoren. De Opel Corsa-e is bijvoorbeeld voordeliger én heeft een betere actieradius.