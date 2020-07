Volkswagen Groep verliest 800 miljoen: dit deden Audi, Skoda, Seat en Porsche

Dit heeft de coronacrisis tot nu toe betekend voor de Volkswagen Groep, het mag geen verrassing heten dat men een verlies moet noteren. Dit is het resultaat per merk.

Op dit moment heerst er ongetwijfeld overal in het bedrijfsleven een bedenkelijke sfeer. Bestuurders van allerlei grote bedrijven komen in deze tijd bij elkaar om de eerste halfjaarcijfers te bespreken. Waar de eerste drie maanden van het jaar het coronavirus nog maar een klein effect had, laten de cijfers over het eerste halfjaar een heel ander beeld zien.

De Volkswagen Groep behoort tot één van de vele bedrijven die een serieus verlies hebben te verwerken. In de eerste zes maanden van dit jaar heeft het autoconcern genoegen moeten nemen met een verlies van 800 miljoen euro. De leveringen van auto’s namen met 27,4 procent af in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Er werden 3,9 miljoen auto’s afgeleverd. Dat was 5,4 miljoen in de eerste zes maanden vorig jaar. Sinds mei ziet Volkswagen een drastische afname van het aantal afleveringen.

Met een dramatisch eerste halfjaar achter de rug, kijkt Volkswagen met optimisme naar het resterende jaar. Nieuwe modellen moeten de cijfers enigszins gaan rechttrekken. Denk aan onder meer de nieuwe Golf, de vernieuwde Tiguan, Arteon en de marktlancering van de ID.3.

Verlies per merk Volkswagen Groep

De verkoop van Volkswagen personenauto’s nam met 39,8 procent af met 1,1 miljoen verkopen. Audi leverde 34 procent in met 416.000 wereldwijde verkopen. Skoda zag een daling van 33,6 procent en wist tot nu toe 372.000 auto’s aan de man te brengen. De verkopen van Seat zijn met 46,9 procent gedaald. Het merk noteerde 197.000 verkopen. Luxemerk Porsche deed het een stuk beter, maar moest alsnog een daling van 14,8 procent noteren met 116.000 wereldwijde verkopen.