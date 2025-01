Dit is de nieuwe boot van Max Verstappen

Bootblog. Max Verstappen heeft een boot gekocht.

Het duurt nog even voordat het nieuwe F1 seizoen van start gaat. Onze held gaat dit jaar op voor zijn vijfde titel in de koningsklasse. Hoewel het veel onzekerder is dan de afgelopen jaren dat hij die ook echt gaat pakken. Het wordt een raar jaar in de sport. Het laatste jaar van het huidige reglement, met ‘uitontwikkelde’ (voor zo ver dat bestaat) auto’s. Voor de techniek-nerds is het wachten wellicht op 2026. Maar als je van spanning houdt zou het wel eens een machtig mooi jaar kunnen worden. Als de trend van 2024 zich voortzet, kunnen we wel eens veel winnaars en een krappe strijd om de titel krijgen.

De verwachting is dat Max zal moeten werken werken werken voor zijn geld. Maar het mooie is dat als je dat dan doet, je er ook weer leuke dingen mee kan kopen. Zoals een boot. Max had al verschillende supercars en een vliegtuig. Maar een goede dobbersloep ontbrak nog aan zijn collectie.

Op zich is dat ook slim, want er zijn weinig dingen zo’n moneypit als een boot. Dat ding moet ergens liggen, schoongemaakt worden, onderhouden worden, bemand worden. De meeste mensen die er genoeg geld voor hebben, hebben er bij lange na de tijd niet voor om er genoeg gebruik van te maken. Doch Max is misschien een van die zeldzame uitzonderingen. Met zijn gerace is hij inmiddels natuurlijk steenrijk en als F1 coureur heb je af en toe nog eens een vrije dag.

Zodoende heeft Max een bootje gekocht. Te weten een Mangusta Gransport 33. Die meet -jawel- 33 meter lang, wat overeenkomt met het nummer waarmee Max volgend jaar voor Ferrari aan de start komt. Misschien. De boot heeft drie verdiepingen, negen slaapplaatsen en een ‘Infinity Jacuzzi’, waar Max kan chillen in zijn bubbelbad. Het kostenplaatje is 12 miljoen Euro. Veel geld, doch Jeff Bezos en Roman Abramovich opereren nog een stapje hoger. Ruimte om te groeien dus nog voor toekomstig miljardair Max.

Resteert nog de naam te noemen van dit goede schip. Dat is Unleash the Lion. Waarvan akte.