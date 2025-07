Pas op voor deze slinkse truc bij een tankstation op vakantie!

Nog een gore misleiding om jou te beroven.

De zomervakantie betekent keihard werken. Je moet de route uitstippelen, de verkeersinformatie in de gaten houden, de kinders op de achterbank tevreden houden, af en toe stoppen om Bello zijn vier poten te laten strekken en ga zo maar door. Een moment van onoplettendheid bij de pomp is dan ook niet vreemd.

Toch verzoeken we je om vooral op dit soort rustmomenten extra alert te zijn. Er zijn kapers op de kust die je proberen te neppen via de nephulpverleners en nep QR-codes. En er is nog een manier die ik nog niet eerder ben tegengekomen. Een gepensioneerd Vlaams stel kreeg ermee te maken en deed hun verhaal bij HLN.

Wat is er gebeurd? Bij een tankstop in Spanje vlak over de grens met Frankrijk loopt manlief bij het pompstation naar binnen om te gaan betalen. Mevrouw wacht geduldig af in hun Opel Corsa tot ze plots een sissend geluid hoort. Inderdaad, iemand laat een band leeglopen.

De, hoe vervelend het ook klinkt, fout die de vrouw maakt, is dat ze uitstapt en de Corsa vervolgens niet meteen op slot doet. Ze spreekt de man aan die aan het wiel loopt te hannesen. Hij probeert nog de kofferbak open te trekken, maar die is vergrendeld.

Waarom een band leeglaten?

Het koppel vertrekt weer en stopt bij het volgende tankstation om de halflege band bij te vullen en de schade te achterhalen. Gelukkig is alleen de band vrij plat. De realisatie van wat er zojuist is gebeurd, komt pas wanneer mevrouw haar medicatie wil nemen. Ze zoekt naar de tas waarin de medicijnen zitten, maar die is spoorloos.

Het leeglaten van de band was volgens het echtpaar dus een truc om haar uit de auto te halen zodat een andere dief gratis kan winkelen in de auto. Naast de medicatie zaten ook de ID’s, bankpas en sleutels in de tas.

Je bent al een behoorlijke treurneus als je trucjes bedenkt en uitvoert om te stelen van vakantiegangers. Al helemaal wanneer je het gore lef hebt om toeristen op leeftijd op te lichten. Voor jou, de lezer, het advies: zorg dat je auto ALTIJD op slot is wanneer je stilstaat op vakantie. En als we dan toch bezig zijn: let deze week iets meer op je snelheid.