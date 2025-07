Grote autovervoerder stopt acuut met transport EV’s en PHEV’s: ”te gevaarlijk”

De geëlektrificeerde auto’s zijn niet meer welkom bij deze gigant.

Iedere dag opnieuw krijgen we nieuwe indicaties dat we met z’n allen nog niet klaar zijn voor een volledige overstap naar elektrisch. Niet overal is de infrastructuur op orde en de wil om elektrisch te rijden is er lang niet overal. Die overstap gaat natuurlijk ook niet zomaar, al laten sommige politici het wel lijken alsof het zo zou moeten gaan. Ook de veiligheid bij transport van elektrische auto’s is nog te wankelend. Dat vindt ook de Amerikaanse rederij Matson.

Het bedrijf is bijna 150 jaar oud en brengt al meer dan 100 jaar in Amerika spullen van het vaste land naar Hawaii, Alaska en verschillende plekken in Azië. Het scheepsbedrijf verhuist ook auto’s naar de (ei)landen en dat zullen vanaf nu alleen nog maar auto’s zijn met enkel een verbrandingsmotor.

EV- en PHEV-stop

Matson laat in een nieuwsbericht weten af te zien van verdere verschepingen van EV’s en plug-in hybrides: “Vanwege de toenemende bezorgdheid over de veiligheid van het vervoer van voertuigen die worden aangedreven door grote lithium-ion batterijen, schort Matson de acceptatie van gebruikte of nieuwe elektrische auto’s en plug-in hybride auto’s op voor transport aan boord van haar schepen. Met onmiddellijke ingang accepteren we geen nieuwe boekingen meer voor deze zendingen van/naar alle vaargebieden.”

Een aantal Hawaïaanse autoverkopers laat aan de lokale media weten dat ze de beslissing betreuren en benadrukken dat elektrische auto’s erg geschikt zijn voor gebruik op het eiland. Het is overigens niet zo dat Matson het niet geprobeerd heeft. Het bedrijf onderzocht hoe auto’s met een lithium-ion batterij het veiligst de boot op konden en stapte in externe werkgroepen. De tussentijdse conclusie: op dit moment is er nog geen oplossing en dus kappen we ermee. Kosten wat het kost.

EV-branden op boten

De inkomsten van Matson zullen eronder lijden, maar een scheepsbrand door elektrische auto’s vindt Matson veel erger. Kijk maar naar de eerdere branden op de Midas Morning en – dichterbij huis – de Fremantle Highway. Overigens is Matson niet het eerste grote scheepsbedrijf dat elektrische auto’s weert op haar boten.

Bron: The Maritime Executive