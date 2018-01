Rijschoolhouders mogen nog even geile beren zijn

Het systeem faalt weer schromelijk.

Vers na alle ophef over een net iets te gewaagd carnavalsthema van een studentenvereniging gelieerd aan de TU/e, rollen we alweer in het volgende seksueel misbruik schandaal. Het gevaar is wellicht dat al deze gebeurtenissen op de grote #metoo-hoop gegooid worden en er een soort moeheid ontstaat jegens het onderwerp. Dat doet echter geen recht aan de slachtoffers van misbruik, zoals de 17-jarige die te maken kreeg met een nare rijschoolhouder.

De 46-jarige man uit Friesland vergreep zich aan zijn pupil door haar borsten te betasten. Ten overstaan van de rechter gaf de man dit zelf ook toe en werd hij veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Zoals zo vaak in de Nederlandse rechtspraak zit de echte straf voor mensen die een baan hebben echter niet in de straf zelf die de rechter oplegt, maar in de gevolgen daarvan. Met een (dergelijk vergrijp op je) strafblad zal de man nu immers vast niet meer zijn mooie functie mogen uitvoeren. Toch?

Jazeker wel! Voor rijinstructeurs is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) namelijk nog niet verplicht, integenstelling tot bij bijvoorbeeld onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. Zodoende kan de man zich nu gewoon laten bijscholen en zijn bevoegdheid voor vijf jaar laten verlengen.

De nieuwe minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen heeft aangegeven dat ze hoopt de verplichting in de loop van dit jaar in te kunnen voeren. Haar voorganger Minister Melanie was er in 2016 overigens ook al mee bezig, maar de ambtelijke molen draait langzaam. Tot het zover is raden we 17-jarigen aan pepperspray mee te nemen als ze instappen bij die vreemde met die extra set pedalen aan zijn voeten.