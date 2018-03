Pees door de stad met Jaguar’s I-PACE

Jaguar scheurt de toekomst in met de I-PACE.

Jaguar maakt dankbaar gebruik van de kennis van concerngenoot Land Rover om een plethora aan SUV’s op de markt te brengen. Ford deed de merken ooit voor een appel en een ei van de hand, toen de olieprijs recordhoogtes bereikte en niemand meer een stuiver gaf voor de toekomst van dikke SUV’s. Inmiddels is dat eigenlijk geen issue meer. De nieuwste Range Rover’s kan je krijgen als extreem groene hybrides en JLR neemt nu de volgende stap: de volledig elektrische I-Pace.

Toegegeven, de I-Pace is geen moloch. Qua lengte valt ‘ie tussen de F-PACE en de E-PACE en qua hoogte is ‘ie de laagste van al Jaguar’s Pacen. De I-PACE lijkt op de twee andere SUV’s van het merk, maar oogt op een of andere manier toch wat moderner. Ian Callum heeft puik werk afgeleverd.

Met de snelheid en de conditie van deze roofkat zit het ook wel goed. Dankzij 400 pk en 696 Nm sprint de I-Pace in 4,8 seconden naar de honderd. Niet slecht. De range bedraagt 480 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

Helaas heeft dat alles ook een prijs. Door het hatchback-achtige uiterlijk van de I-Pace denk je wellicht aan een vanafprijs van 60.000 Euro, maar in werkelijkheid bedraagt die 80.330 Euro. Die elektro-goodies zijn nou eenmaal niet goedkoop. Maar goed, qua bijtelling kan je voorlopig nog wat voordeel halen.