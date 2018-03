Waarom de Jaguar I-PACE zoveel voor Ian Callum betekent

De legendarische ontwerper houdt er een fantastisch verhaal aan over.

Wanneer we praten over toonaangevende ontwerpers uit de automobiele industrie, is de naam van Ian Callum er een die we absoluut niet mogen overslaan. De Schotse ontwerper kwam na stints bij Ford, TWR en Aston Martin terecht bij Jaguar, waar hij sinds eind jaren ’90 de koers bepaalt. In een kleine 20 jaar hebben we verscheidene schitterende auto’s van zijn hand gezien. Ongetwijfeld zal het meerendeel hiervan nauw bij hem aan het hart liggen, maar de I-PACE is hem misschien nog dierbaarder dan de rest.

Dit heeft alles te maken met het moment dat de I-PACE gelanceerd werd. De eerste volledig elektrische Jaguar kwam officieel ter aarde op 1 maart 2018. De dag is op zichzelf weinig bijzonder, maar blijkt voor Ian Callum enorm significant te zijn. Vijftig jaar eerder, op 1 maart 1968, kreeg hij antwoord op een brief die hij naar de toenmalige vicepresident van Jaguar, Bill Heynes, had gestuurd.

In zijn reactie vertelt Heynes dat hij de tekeningen die Callum had meegestuurd had bekeken. Heynes vervolgt zijn verhaal met enkele tips op het gebied van auto-ontwerp. Volgens Heynes moest Callum meer aandacht schenken aan de manier waarop hij zijn lijnen tekende en schaduw weergaf. Daarnaast merkte hij op dat Callum hiervoor het beste naar een kunstacademie kon gaan om deze vaardigheden bij te slijpen. Heynes besluit zijn verhaal met de opmerking dat hij de brief terug zou sturen met een aantal foto’s van de Jaguar Pirana.

Het zou nog 31 jaar duren voordat Callum bij Jaguar terecht zou komen, maar de brief heeft hem ongetwijfeld snoeihard gemotiveerd nog beter zijn best te doen. In zijn pogingen uiteindelijk bij Jaguar terecht te komen, ontwierp hij tussen 1968 en 1999 o.a. de Nissan R390, de Ford RS200 en de Aston Martin DB7. Tegenwoordig is hij eindverantwoordelijke voor het design van Jaguar.

Beeld: Ian Callum op Twitter