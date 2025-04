Peperdure Audi RS6 gesloopt na crash in Arnhem

Een Audi RS6 Avant crashen in Arnhem, hoe krijg je het voor elkaar. Nou..

Hoelang gaan we de collectieve peperdure grap nog gebruiken? Tot alle media ermee stoppen. Afgesproken.

Audi RS’en zijn een stuk makkelijker hard te rijden dan een BMW M of een Porsche. Dit is natuurlijk te danken aan quattro. Zelfs de meest onervaren knuppel kan hard gaan met een Audi RS. Maar er zijn altijd grenzen natuurlijk. Zoals met deze Audi RS6 in Arnhem afgelopen nacht.

De bestuurder was rond middernacht met vermoedelijk een flink tempo onderweg vanaf park Sonsbeek richting de Schelmseweg. Totdat het bij kasteel Zypendaal grandioos misging. De man miste een bocht, ramde een boom en ging vervolgens met zijn Audi RS6 op z’n dak. Letterlijk. Want dat is ook een kenmerk van een quattro GmbH product. Als het écht te hard gaat is rechtdoor gaan nog maar de enige uitweg.

De crash had natuurlijk een oorzaak. Drank, goh. De politie liet de bestuurder even blazen en, verrassing, hij had te veel op. De RS6-rijder werd aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een bloedproef.

De bestuurder liep slechts een bloedneus op. De gecrashte Audi RS6 in Arnhem had wat meer dan een bloedneus. De auto lijkt volledig afgeschreven en werd door een bergingsbedrijf afgevoerd. Maar je weet maar nooit. Er is altijd weer een creatieveling die dit soort auto’s toch weer leven weet te geven. Binnenkort op een okkaziesite bij u in de buurt.

De gecrashte Audi RS6 in Arnhem heeft aan de voorzijde de meeste schade. De complete voorophanging ligt in de kreukels. Ook zijn de airbags geploft. Omdat de auto over de kop is gegaan is er rondom schade te betreuren. Waaronder een ingedeukt dak. Een aftermarket verlaging hoeft ook niet meer te gebeuren.

Alcohol en autorijden gaan gewoon niet samen, hè Tom. En als je dan toch per se je RS6 wilt slopen, doe het dan maar op een circuit. Of doe het gewoon niet.

Foto’s: Persbureau Heitink