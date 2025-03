Peperdure Porsche 911 GT3 RS blaast dak eraf bij Woensdrecht

Porsche biedt veel varianten aan van de 911, maar de GT3 RS Targa kenden we nog niet tot vandaag. Het is dan ook het gevolg van een crash.

Het is weer lente en dat betekent crashende supercars links en rechts. De afgelopen weekenden waren het Ferrari’s die biem gingen. Porsche kan natuurlijk niet achterblijven en dus is het dit weekend de beurt aan een 911 GT3 RS. De auto crashte vandaag op hoge snelheid op de A4 bij Woensdrecht, vlakbij de Belgische grens. In de berm is de 911 onzacht tot stilstand gekomen zo blijkt uit de foto van Rijkswaterstaat. De bestuurder is echter niet gewond geraakt, aldus berichtgeving.

Bij het ongeluk waren net als bij de Ferrari 812 en 296 GTS van de afgelopen weekenden gelukkig geen andere auto’s betrokken. Toch moesten hulpdiensten uitrukken om de ravage onder controle te brengen. Kennelijk moest/moet daarbij ook de bodem gesaneerd worden, omdat de auto en/of bestuurder vloeistoffen gelekt heeft. Mede hierdoor bleef de rijstrook enkele uren dicht.