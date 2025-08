Eindelijk: Ferrari SF90 XX voor het eerst gespot in Nederland

Deze primeur liet lang op zich wachten.

Het is alweer 2 jaar geleden dat Ferrari de SF90 XX onthulde, maar gek genoeg moest de eerste nog gespot worden in Nederland. Terwijl er toch al 7 exemplaren op kenteken staan, de eerste al sinds november. Maar deze autos hebben zich nog niet laten zien in het wild.

De primeur gaat nu naar een Ferrari SF90 XX Spider op Duits kenteken, die @europeancarshots tegenkwam in Oud-Loosdrecht. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, gaat het ook nog eens om de zeldzame Le Mans Edition.

De livery van deze auto is namelijk niet geïnspireerd op McDonalds, maar op de Ferrari 449P die in 2023 Le Mans won. En dit is geen stickersetje, maar alles wat je ziet is lak. Het WEC-logo op de neus is zelfs met de hand geschilderd. Hoeveel exemplaren van deze special edition gebouwd zijn is niet bekend, maar de Le Mans Edition werd enkel aangeboden aan een select groepje klanten.

Los van de Le Mans-livery is dit sowieso een topspot. De letters XX waren tot nu toe voorbehouden tot pure circuit auto’s, maar de SF90 XX Stradale is een straatlegaal circuitspeeltje. Met 1.030 pk is dit een serieus kanon.

Waar de F80 een V6 heeft, ligt er in deze auto nog gewoon een V8. Die is verantwoordelijk voor 797 pk, de resterende pk’s zijn elektrisch. De XX heeft overigens maar 30 pk meer dan de normale SF90, het verschil zit ‘m vooral in de aerodynamica en het onderstel.

Van de SF90 XX worden in totaal 1.398 exemplaren gebouwd, waarvan 599 Spiders. De prijzen van de exemplaren op Nederlands kenteken lopen uiteen van €867.617 tot €1.197.876. Dat is een forse meerprijs ten opzichte van de reguliere SF90. Die heb je namelijk al vanaf €450.000. We zouden bijna zeggen: dat zijn 30 hele dure pk’s, maar dat is een beetje flauw.

De Spot van de Week is in ieder geval voor @europeancarshots. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! Daarnaast maak je kans op een Autoblog-strandlaken door je vakantiespots te uploaden. Vermeld in de beschrijving #vakantiespot2025 om mee te doen aan deze winactie!

Bekijk alle foto’s van deze SF90 XX op Autoblog Spots!