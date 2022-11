Range Rover prijzen rijzen de pan uit

De Range rover prijzen op Marktplaats zijn bizar.

Het is bijna precies een jaar geleden dat de nieuwe Land Rover Range Rover werd geïntroduceerd. In oktober van 2021 konden we de eerste foto’s delen en Wouter bekeek de Britse mastodont al in november dat jaar. De eerste exemplaren rijden inmiddels al in Nederland.

Maar sommige mensen moeten op dit moment nog eventjes wachten. Sterker nog, de wachttijden zijn dermate fors dat er een compleet nieuwe niche-handel in Nederland is ontstaan. Het gaat namelijk om enorm hoge Range Rover prijzen, zo ondervond Quotenet.

Zelfs een diesel kost 3 ton

Nu bestaat er niet zoiets als een voordelige Range Rover, maar de prijzen rijzen de pan uit op het moment. Een vlugge blik op Marktplaats leert ons dat de prijzen inderdaad heel erg hoog zijn.

De allerduurste staat bij een Land Rover dealer, maar dat betreft dan ook een V8, de P530 in First Edition-uitvoering. Er staat ook een Dieseltje (D350) te koop voor drie ton. Ja, echt waar. Toevalligerwijs staan de Range Rovers met de hoge prijzen voornamelijk bij universele garages, die auto’s aanbieden die het uit het buitenland komen. Let wel: het zijn gebruikte auto’s met al duizenden kilometers onder de 23 inch wielen.

We hebben ook even contact gehad met Land Rover Nederland. Ze zijn nu bezig met het uitleveren van de bestelde auto’s. Als je nu een order voor Range Rover plaatst, dan is de levertijd ongeveer 12 maanden. Het is afhankelijk van de specificatie en welke uitvoering je besteld.

Prijzen Range Rover

De voordeligste is de D250 SE, waar ze bij de Land Rover dealer graag 167.954 euro voor wil hebben. De goedkoopste Range Rover op benzine is de P400 HSE, die 182.573 euro kost. De duurste uitvoering is de Range Rover LWB P530 in SV-uitvoering, die 290.877 euro kost. Die drie ton voor een diesel is dus echt aan de hoge kant, dunkt ons.

Overigens is het fenomeen absoluut niet nieuw. Bij supercars is het bijna schering en inslag, zeker met gelimiteerde Ferrari‘s, Porsches en Lamborghini‘s. Ook met die gekke klapdakcabrio’s was dat destijds het geval. Denk aan de eerste generatie Mercedes SLK (R170 voor intimi) en de Peugeot 206 CC. Gebruikte exemplaren waren duurder dan een nieuwe bestellen, vanwege de lange levertijden.

Via: Quotenet