Politie Limburg neemt Duitse BMW M2 in beslag

De Limburgse politie neemt revanche op die fietsen die de Duitsers ons nog schuldig zijn en neemt een BMW M2 in beslag.

Volgens Elon Musk is comedy weer legaal, dus kunnen we ook weer grappen maken over de Tweede Wereldoorlog, toch? Enfin, hoe dan ook heeft de politie in Kirchroa gisterennacht keihard opgetreden tegen een Duitser en diens auto in beslag genomen. De auto in kwestie, is een BMW M2 met stijlvolle M-kleurige spijlen in de grille (iets voor @rubenpriest). De reden van inbeslagname, is gevaarlijk rijgedrag.

De politie was geattendeerd op een illegale bijeenkomst met snelle auto’s nabij het Parkstad stadion. Ongeveer 100 auto’s zorgden voor een Fast and Furiousesque tafereel. Totdat de hermandad de zaak kwam verpesten. De meeste bezoekers hielden op met racen en donuts draaien en maakten zich uit de voeten. Maar de bestuurder van een zwarte M2 zonder kentekenplaten, had nog honger.

De Duitser ging door met de donuts, ook tussen het zich uit de voeten makende publiek door. Dit vond de lange arm geen puik gedrag. De bestuurder is aangehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag, het houden van een straatrace en het rijden zonder kentekenplaten. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en ook zijn auto werd dus in beslag genomen.

Hoe dat afloopt voor de Duitser is nog ongewis. Vruuuuuger was het nog wel eens zo dat Duitsers die in Duitsland hun rijbewijs (permanent) verloren, in Nederland een nieuwe kwamen halen. In Duitsland kon dat dan niet maar er was/is een soort loophole waardoor ze wel in Duitsland mogen rijden met een (nieuw behaald) Nederlands rijbewijs. Hoe dat anno 2025 zit met big brother die ons Europawijd overal bekijkt weten we niet precies. Misschien dat een ervaringsdeskundige in de comments daar meer over kan vertellen. Hoe dan ook zal deze enthousiasteling/totaalmaloot het (even) zonder zijn dikke BMW moeten stellen. Waarvan akte.