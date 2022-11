Pérez: Formule 1 concurrenten slechte verliezers

Sergio Pérez komt op voor zijn teammaat Max Verstappen en noemt een aantal andere Formule 1 teams slechte verliezers.

De laatste race van het Formule 1 seizoen is verreden, maar het stof is nog niet neergedaald. De tweede wereldtitel van onze landgenoot Verstappen staat niet zo expliciet ter discussie als nummer 1 na de knotsgekke seizoensafsluiting van vorig jaar. Maar gelukkig is over vorig jaar ook iedereen nog niet uitgezeurd…

In gesprek met The Telegraph wordt Pérez gevraagd naar de eerlijkheid van de titel van Max in 2021. Zijn antwoord: het geklaag laat zien dat sommige teams gewoon slechte verliezers zijn.

Budgetplafond

Dat we na het behalen van wereldtitel 2 nog steeds door blijven zeveren over de al dan niet terecht wereldtitel 1 komt ook een beetje door de FIA. Dan gaat het namelijk over het budgetplafond. De FIA liet alle speculaties over het al dan niet overschrijden van dat budgetplafond door Red Bull lekker de vrije loop helemaal tot aan het raceweekeinde in Singapore.

Pas toen maakte ze de FIA bekend dat Red Bull in 2021 het plafond van 145 miljoen dollar heeft overschreden. Als boete moest de rode stier zeven miljoen dollar overmaken en krijgt het over een periode van twaalf maanden tien procent minder tijd in de windtunnel.

Concurrerende teams vielen over elkaar heen om een hogere straf voor Red Bull en trokken wederom de het eerste wereldkampioenschap van Max Verstappen in twijfel. En waarschijnlijk zal deze discussie nog wel even door blijven gaan.

Concurrenten zijn slechte verliezers

Sergio Pérez is klaar met die discussie. Het overschrijden van het budgetplafond heeft niets te maken met zijn titel. Qua performance heeft het team er volgens hem geen voordeel mee gehaald. Al dat klagen is alleen maar bedoeld om Red Bull Racing in een slecht daglicht te zetten.

Dat vindt Pérez niet eerlijk en daarom mogen alle klagende teams dit jaar niet op zijn feestje komen. Sergio voegt er nog aan toe: het laat zien dat dit slechte verliezers zijn.

Wel nadeel

Waar het team volgens Pérez geen voordeel heeft gehad aan meer dan 145 miljoen dollar spenderen, hebben de mannen wel nadeel van de straf. Helmut Marko is het helemaal eens met teambaas Christian Horner die de straf draconisch noemde. Het zou zomaar twee tot vijftienden van een seconde vertraging per ronde kunnen opleveren.

Boycot

De teammaat van Verstappen komt ook nog even terug op de boycot van Sky Sports tijdens de Grand Prix van Mexico. Die zender had na bekendmaking van de budgetplafond overschrijding gezegd dat Lewis Hamilton hierdoor van zijn achtste wereldtitel is bestolen.

Het hele team wilde tijdens het raceweekeinde in Mexico niet praten met de zender. Ook Pérez staat hierbij aan de kant van Verstappen en stond vierkant achter de boycot.

Komt het zo aan het einde van het seizoen toch nog goed tussen Sergio en Max. Benieuwd of we na het volgende wereldkampioenschap nog steeds praten over Abu Dhabi 2021.