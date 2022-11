Liter diesel in november 30 cent goedkoper

De maand november was vriendelijk voor de dieselrijder. Over de hele maand genomen is de diesel 30 cent goedkoper geworden.

Het houdt ons allemaal bezig, onze portemonnee. Alles wordt duurder, ook de brandstof… Nou nee dus. Benzine is deze maand zo’n 20 cent in prijs gezakt, maar kampioen is diesel met 30 cent per liter. Aldus de cijfers van UnitedConsumers die nauwgezet de prijzen monitoren.

Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen: “Ah joh, merk ik niks van, ik tank altijd voor 50 euro.” Nou die kwamen niet ver meer de laatste tijd. Zeker sinds een zekere Vladimir P. uit M. oorlogje wilde spelen met zijn buurjongetje. Dat gevaarlijke spelletje zorgt al sinds maart voor stijgende prijzen.

De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is vandaag 1.926. Dat betekent niet dat je die prijs ook bij elke pomp betaalt natuurlijk. Met deze literprijs naderen we de adviesprijs van voor de oorlog in Oekraïne.

Wel een beetje scheve vergelijking, want op dit moment is een liter diesel natuurlijk goedkoper door het (gulden) kwartje van Kok dat we door de tijdelijke accijnsverlaging eindelijk terug krijgen.

Olieprijs

De staking bij de Franse raffinaderijen stuwde de prijs ook op, waardoor ook de Fransen moesten gaan shoppen voor diesel in het buitenland. Meer vraag, minder aanbod, dus hogere prijzen. De olieprijs zelf werkte ook niet echt mee, die zat in de lift en de dollar ook. We rekenen een vat olie af in dollars, dus een dure dollar ten opzicht van de euro, is dure olie.

Die olieprijs daalt momenteel juist in prijs. De Fransen zijn ook al weer even aan het werk en er wordt een recessie verwacht. Al die dingen samen maken dat de olieprijs van begin november (95 dollar) tot nu (85,6 dollar) zo’n tien procent gedaald is.

Diesel wordt dus sneller goedkoper dan benzine. Nu rijden er ook steeds minder diesels op de weg, maar vooral de extra vraag uit bijvoorbeeld Frankrijk door de stakingen dreef de prijs flink op.

Dat belooft nog wat voor de komende tijd als de Europese boycot op Russische olie en diesel in gaat. Dan wordt het aanbod weer minder en als vanzelf zal de prijs weer gaan stijgen. Voor nu kunnen we weer even betaalbaar over de Duitse Autobahn jakkeren, zolang het nog mag.