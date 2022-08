Deze Tesla Model 3 killer komt in de winter naar Europa

Killer, attack! Jawel, we hebben weer een Tesla killer bij de kladden. En deze winter komt ‘ie naar deze contreien. Zo te zien rijdt ‘ie zelfs op water.

De elektrische toekomst van de auto biedt een uitgelezen kans voor nieuwe merken om zich een positie te verwerven op de oh zo conservatieve automarkt. Want conservatief dat was en is de automarkt natuurlijk. Aan de aanbodkant zijn gedurende de nu bijna anderhalve eeuw die de auto bestaat een aantal grote spelers uitgekristalliseerd, die in een oligopolie de markt verdelen. Klanten hebben tegelijkertijd in vergelijking met andere producten een grote binding met merken en waar die voor staan. Beide aspecten maakte het voor potentiële nieuwkomers erg lastig om de automarkt te betreden.

Doch Tesla heeft met haar focus op de EV als een breekijzer gediend. Primair voor zichzelf natuurlijk, maar je ziet dat ook allerlei andere spelers met wisselend succes het voorbeeld van Tesla proberen te volgen. Zo is daar de Chinees Wang Chuanfu, die aan zijn droom bouwt met het door hem in 2003 opgerichte BYD Auto de automarkt te bestormen. Kenners weten al dat BYD staat voor Build Your Dream, echter nog weinig Europeanen dromen van een BYD.

Daar komt misschien verandering in als eind dit jaar de BYD Seal naar Europa komt. De zeehond meert aanvankelijk aan in Duitsland en in Zweden en belooft een heuse Tesla Model 3 killer te worden. Qua looks is de op ‘Ocean Aesthetics’ gebaseerde zeehond een ietwat generiek doch in principe best prima ogend ding. Daarbij maken we wel een voorbehoud voor de oh zo belangrijke proporties. De Seal is met 4,80 meter namelijk langer dan de Model 3 (en ook wat hoger), maar tevens een dikke vijf centimeter minder breed. Mogelijk lijdt de Seal dus aan Alfa Romeo MiTo syndroom: mooie styling details die verloren gaan door slechte proporties.

Maar bij een EV als deze gaat het vooral ook om de harde hardware en de prijs. Dat is ook waar deze BYD op moet gaan scoren. Om te beginnen met de hardware: er is een versie met een 61.4kWh accu en een versie met een 82.5kWh accu (beide Lithium Ion Fosfaat). In de basis is de zeehond premium RWD, maar AWD is mogelijk. De batterijen zitten net als bij MacBooks en de modernste Tesla’s verwerkt in de karos en de koets heeft mede daardoor een betere torsiestijfheid dan de gemiddelde Porsche 911.

De absolute topperrrrr uit de range heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 523 pk. BYD claimt dat deze versie een BMWesque gewichtsverdeling van 50:50 heeft. Volgens de Chinese testcyclus komt dit model 650 kilometer ver op een volle accu. Maar de man die die cyclus bedacht heeft, vangt ook vissen van vijf meter lang die stiekem formaat goudvis hebben.

Dat ten spijt, moet het interessantste dan natuurlijk nog komen. Want ja, voor hoeveel dubbeltjes zit je op de eerste rang met deze BYD? Wel, in China zijn de modellen verkrijgbaar voor omgerekend circa 32.000 tot 43.000 Euro. Voordat ze op de Europese markt belanden, zal daar ongetwijfeld nog wat bijkomen. Maar dan heb je dus een kloeke EV sedan voor relatief weinag. Mits de Seal het gedroomde succes wordt voor BYD in Duitsland en Zweden, haalt Louwman de auto ongetwijfeld ook naar Nederland. Koop dan?