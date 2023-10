Pérez: vechten doen we op het asfalt, niet daarbuiten

Vechten doen we op de baan, niet daarbuiten. Sergio Pérez weet hoe het hoort.

Het is aan! Op de thuisrace van Sergio Pérez is het Checo voor en Checo na. Maar Sergio heeft inmiddels heel duidelijk gemaakt dat er enkel en alleen op de baan “gevochten” wordt en zeker niet daarbuiten.

Sergio voelt zich geroepen om uitgebreid te reageren op de kwestie nu de Mexicaanse kranten volstaan met schreeuwende koppen. Social media loopt over met opgewonden Zuid-Amerikanen die Max Verstappen van alles toewensen.

Zo meldt de Mexicaanse krant La Cronica de Hoy dat duizenden fans van Checo van plan zijn de hele dag boe te gaan roepen als ze ook maar een glimp van Verstappen zien.

Te druk in de paddock

Nog een stap verder meldt dezelfde krant dat in verschillende online kranten te lezen is dat de “fans” van plan zijn om hele straten te blokkeren waar onze Nederlandse Formule 1 held doorheen moet voor events en verplichtingen. Tot op het Autodromo Hermanos Rodriguez zelf.

Red Bull heeft alvast een setje bodyguards voor hun kersverse wereldkampioen besteld, want het zou dus nog wel eens een heet weekeinde kunnen worden. Perez blijft verder maar herhalen dat wat hem betreft de fans zich moeten inhouden.

De voorzichtigheid is niet helemaal onterecht, want vorig jaar klaagden de coureurs al dat de paddock in Mexico veel te druk was. Zelfs veel fans mochten daar toen rondlopen. Dat lijkt nu niet zo heel handig en de organisatie heeft dat aangepakt.

Strijd op de baan

Pérez is duidelijk bezig met al het gedoe. Natuurlijk voelt alle steun ook goed voor de coureur uit Guadalajara, maar hij wil zich graag focussen op de sport. De strijd moet op de baan worden gevoerd en niet daarbuiten.

De media wakkert dat vuurtje natuurlijk graag aan. Vorig jaar wilde Max Verstappen zijn plekje in de race in Brazilië niet aan zijn teammaat opgeven en sindsdien heeft heel Mexico het niet zo op onze Nederlandse Formule 1 rijder.

Door uit te stralen dat Checo bezig is met de race van dit weekeinde en niet met het verleden doet de Mexicaan er in ieder geval alles aan om de kou uit de lucht te halen.

Zelfvertrouwen

Sergio blaakt overigens wel van het zelfvertrouwen. Waar hij de laatste tijd nou niet in de vorm van zijn leven lijkt te zijn, droomt hij wel van de winst voor eigen publiek. Hij ziet nog wel kansen. Zeker na de evaluatie van Austin ziet hij mogelijkheden.

Daar zat de hele top vijf binnen twee tienden, dus het zat allemaal lekker dicht bij elkaar. Sergio Pérez denkt in ieder geval dat Sergio Pérez zeker kanshebber is voor de overwinning aanstaande zondag. Nou het is hem gegund voor eigen publiek.