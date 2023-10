Busjes gaan als warme broodjes

De verkoop van bedrijfswagens zit in de lift. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er al kneiterveel verkocht.

Overal houden we cijfers van bij. Dat doen we in Nederland, maar uiteraard ook in Europa. Zo houdt de Europese autobrancheorganisatie ACEA bijvoorbeeld alle verkoopcijfers bij van nieuwe auto’s in heel Europa.

Bedrijfswagens meer verkocht

Deze club publiceert vandaag de verkoopcijfers van bedrijfswagens over de eerste negen maanden van 2023. En wat blijkt? Er worden veel meer busjes verkocht dan vorig jaar in dezelfde periode.

De ACEA heeft het dan over bedrijfswagens tot 3.500 kilogram, dus niet alle elektrische bedrijfswagens worden hierin meegenomen. Die zijn nog wel eens zwaarder inclusief laadvermogen en vallen daarmee in de categorie trucks.

Een vijfde meer

De verkoop van bestelbusjes is in Nederland flink aangetrokken in de eerste negen maanden van het jaar. Volgens de ACEA zijn er tot oktober bijna 54.000 stuks verkocht in ons land. Dat is dan weer een vijfde meer dan in dezelfde maanden in 2022.

Nou blijven de meeste ondernemers gewoon stug stinkende dieselbusjes kopen, maar de volledig elektrische bedrijfswagen is wel in opkomst. Meer dan 44 duizend bedrijfswagens die zijn verkocht waren diesels en dik 7.400 exemplaren volledig elektrisch (17 procent). Dat is dan weer meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

De rekenmeesters onder jullie zien dan natuurlijk dat er dan nog wat bedrijfswagens overblijven. De ACEA maakt dan nog onderscheid tussen benzine aangedreven (2 procent van het totaal in ons land) en hybride varianten (0,9 procent in ons land).

Europabreed

Niet alleen in Nederland zijn er veel meer busjes verkocht. In heel de Europese Unie zijn in de eerste drie kwartalen 14 procent meer bestellers verkocht. Dat zijn ongeveer 1 miljoen exemplaren. Slechts zeven procent daarvan is volledig elektrisch, dus dat doen we in Nederland heel netjes met het dubbele percentage.