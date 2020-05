Performmaster GT63S is bloedsnel, overbodig en geslaagd

De Performmaster GT63S doet vier scheuten whiskey bij je dubbele whiskey. Lekker, toch?

Sommige dingen zijn niet uit te leggen. Het twittergedrag van Donald Trump, waarom Halina Reijn zichzelf relevant vindt en natuurlijk alle niches van Mercedes-Benz.

Niet waar

Een goed voorbeeld is de Mercedes-AMG GT 63S 4 Door Coupé. Je zou denken dat de naam van de auto omschrijft. Echter zijn er drie dingen niet waar aan de Mercedes-AMG GT 63S 4 Door Coupé. Er zit geen 6.3 motor in, het is geen AMG GT en het is geen coupé. Maar gek genoeg is dat niet het meest bijzondere.

CLS

Dat is namelijk dat het gewoon een CLS is met een grote motor. Want de auto neemt exact dezelfde ruimte in het gamma in als de CLS. Sterker nog, de auto staat op hetzelfde platform. Qua uiterlijk wordt de gelijkenis getrokken met de AMG-GT en moet het een soort praktische variant zijn, maar het is absoluut geen Aston Martin Rapide, dat dan weer wel een sportauto is met twee deuren extra is. Maar genoeg over de segmentering.

Potent

De AMG GT 63S 4 Door coupé is namelijk heel erg potent. De motor is sterker dan welk ander AMG product op dit moment: 640 pk en 900 Nm. Een tijdje terug reed Wouter met deze auto en zelfs de éminence grise vond hem aardig vlot. Maar kan het ook vlotter? Jazeker. De M178-motor is bijzonder gevoelig voor het betere kietelwerk. Niet dat ‘ie er niet tegen kan. Integendeel, er zit bijzonder veel potentie in de 4.0 V8 met hete-V.

Performmaster AMG GT63S

Dat bewijst de Performmaster AMG GT63S. Nog niet zo lang geleden hadden de Duitsers een aparte oplage gemaakt van de AMG GT63S ‘1 of 31‘, waarbij er 31 stuks werden gebouwd van de vierdeurs ‘coupe’. Het resultaat: 740 pk, 1.030 Nm en een 0-100 km/u sprint in 2,9 seconden. Dat is niet voor iedereen voldoende. Dat begrijpen wij en dat begrijpt Performmaster. Daarom komen ze met een nog heftigere variant van de al niet kinderachtige AMG GT 63S.

Turbo’s

Naast wat wijzigingen in de elektronica is Performmaster ook in de weer gegaan met de turbo’s. Het zijn de zelfde units, alleen zijn de schoepen gewijzigd. Een modificatie die andere tuners ook gebruiken, overigens. Net als bij de andere tuners is de AMG GT63S van Performmaster bizar krachtig: 820 pk en 1.070 Nm. Heb je de Performmaster AMG GT63S nodig? Nee, tuurlijk niet Is het leuk? Jazeker!

340 km/u

De auto, die nog geen specifieke naam heeft mogen ontvangen van Performmaster, is nu nog sneller. Van 0-100 km/u duurt nu slechts 2,8 seconden. De topsnelheid stijgt van 315 km/u naar 340 km/u. Of dit puur door het extra vermogen komt is, is niet bekend. De versie met 730 pk moet eigenlijk meer dan 315 kunnen halen, maar dat is geneuzel in de marge. Dit ding is gewoon heel erg snel.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.