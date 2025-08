Volkswagen: “Golf GTI op peut blijft nog heel lang”

Volkswagen heeft heel bijzondere plannen voor de Volkswagen Golf GTI op peut.

Gisteren spraken we nog over het huidige Malaise Era voor de autowereld. Een van de symptomen die we hiervan dezer dagen veelvuldig zien, is dat auto’s (veel) langere productcycli krijgen. Of simpeler gezegd; er komt gewoon geen opvolger en het oude model blijven ze doorbouwen. Zo gaat de huidige Mercedes A-Klasse bijvoorbeeld door tot en met 2028, vier jaar later dan oorspronkelijk gepland. Ook bij Porsche zien we soortgelijks; de Panamera 971 heeft zijn tweede ingrijpende facelift gehad, heet nu 976 en moet dus ook nog even door.

Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de EV wende. Aan de ene kant moeten fabrikanten heftig investeren in die techniek. Aan de andere kant lust het grote publiek die elektrogebakjes nog steeds maar mondjesmaat. In de eerste helft van 2025 was nog altijd maar een dikke vijftien procent van alle verkochte auto’s in Europa een pure EV. De markt vraagt nog steeds massaal om verbrandingsmotoren. Maar, wil je daar als fabrikant, naast die investeringen die je al moet doen in elektrisch, nog echt in investeren?

De vraag stellen, is ‘m beantwoorden. Dus zien we overal modellen die erg lang in de tanden raken gestaag doorbeuken. De ‘standaard’ levenscyclus van een model was ongeveer zeven jaar geworden, met na vier jaar een facelift. Doch veel auto’s die nu nog nieuw geleverd worden, zijn al een stuk langer op de markt. De Audi Q7 bijvoorbeeld, maar ook de Mazda MX-5 ND. Op zich is dit niet per se een slecht ding trouwens. Vooral niet als je een dino bent. Sommige van de meest iconische auto’s uit het verleden, gingen extreem lang door. Denk aan de Mercedes R107 SL, de G-Klasse, de Porsche 928, Toyota Land Cruiser 70, et cetera.

Bij Volkswagen heeft men nu ook dergelijke plannen met haar grootste icoon. Dat is immers toch wel de Volkswagen Golf GTI. Of de hippiebus, maar een van de twee. Hoe dan ook: begrijpelijkerwijs zit Volkswagen een beetje in de maag met wat het nu moet met dit heilig huisje. Natuurlijk zal men proberen een elektrische GTI te maken die de mantel geloofwaardig kan overnemen. Doch uiteraard is men bang dat dit niet lukt en dat fans lang zullen hunkeren naar benzine.

Zodoende is men volgens Motor1 nu kennelijk van plan de Golf 8 gewoon extreem lang aan te blijven bieden. Ook naast de Golf 9, die in 2029 moet komen en volledig elektrisch zal zijn. Op deze manier kan ook de GTI op peut nog lang doorgeleverd worden. CEO Thomas Schäfer heeft het zelfs over ’tot ver in het volgende decennium’.

Daar de Golf 8 in 2019 op de markt kwam, zou dit dan betekenen dat deze misschien wel dik vijftien jaar in productie blijft. In 2035 wil UIIIIRRRRROOOOOOOPA de nieuwverkoop van verbrandingsmotoren verbieden. Indien dat doorgaat, is het dan automatisch schluß voor de GTI op peut. Maar ja, dat moment ligt dus nog, ontzettend ver weg. We zouden afsluiten met een traditioneel ‘KOOP DAN!1!!’. Maar eigenlijk zit daar dus niet zoveel haast bij. Waarvan akte.