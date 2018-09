Toyota presenteert twee nieuwe versies van de Yaris

Hierboven zie je er maar één.

Net als Kia eerder vandaag is het nu aan Toyota de beurt om een tweetal auto’s op ans af te vuren. In tegenstelling tot haar continentgenoten, houdt Toyota het bij één model. In beide gevallen krijgen we te maken met een variatie van de Yaris.

Yaris GR Sport

Vorig jaar lanceerde Toyota het GR Performance-label met de verschrikkelijke toffe Yaris GRMN (rijtest). Nu, ruim een jaar na de officiële onthulling van de GRMN, laat Toyota de Yaris GR Sport los. Dit is in feite niets meer dan een mildere versie van zijn krachtige broer.

Net als we eerder al zagen bij de Toyota GT86 GR Sport, kan ook de Yaris GR Sport op allerlei verschillende aanpassingen rekenen. Echter, waar de GRMN meer vermogen heeft om zich van de doorsnee Yaris te onderscheiden, moet de GR Sport het zonder motorische upgrades doen. Dit betekent niet dat er niets veranderd is op technisch gebied, want naast aanpassingen aan de wielophanging, heeft de GR Sport-uitvoering een stevige stabilisatorstang en Sachs Performance-schokdempers gekregen. Afgezien daarvan staat de auto 11 mm dichterbij de grond en zijn de wielkasten met 18 mm gegroeid. Niet onbelangrijk is dat de GR Sport op dezelfde banden staat als de sportieve Yaris GRMN. De auto wordt aangedreven door de 1,5-liter hybridemotor.

Op het technische gedeelte na, geniet de GR Sport ook van allerlei aanpassingen om hem er aantrekkelijker uit te laten zien. Bij de Yaris GR Sport betekent dit dat de auto talloze kleurrijke accenten krijgt, evenals een achterspoiler en een honingraatgrille. Binnenin de auto vinden we o.a. sportstoelen en het stuur uit de GT86 (rijtest).

Begin volgend jaar komt de auto op de markt. Prijzen zijn vooralsnog niet bekend.

Yaris Y20

Over de jubileumversie van de Yaris kunnen we korter zijn. Dit maakt hem echter niet minder speciaal. Integendeel, het is eigenlijk hartstikke fijn wat Toyota hier doet. Hoewel het niet bepaald de meest speciale uitvoering is, is het wel degelijk een mooi gebaar om het verleden van de auto te herinneren.

De Yaris Y20 debuteert volgende maand namelijk op de Paris Motor Show, 20 jaar nadat de allereerste Yaris op dezelfde beurs werd gelanceerd. Het is vrij logisch dat Toyota de verjaardag van de Yaris niet onder de mat wil schuiven, want het is haar meest succesvolle auto in Europa.

De jubileumversie van de Yaris wordt geleverd in een gouden tint en hij heeft een donkergrijs dak. Daarnaast vinden we verschillende grijze accenten op de rest van de bolide. Niet alleen zijn de velgen uitgevoerd in de donkere kleur, ook de spiegelkappen, de grille en zelfs de mistlampomlijstingen worden geverfd. De binnenzijde ondergaat dezelfde behandeling.

In totaal komen er slechts 200 exemplaren naar Nederland. In december kun je hem oppikken bij de dealer.