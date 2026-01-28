Peugeot 208 (P21) 2019-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Peugeot 208 (P21) 2019-heden.

Vandaag in ons occasionaankoopadvies een auto die we eigenlijk in veel hoedanigheden zien in de showrooms. Dit is het origineel. We kijken naar de tweede generatie van de Peugeot 208. Een auto die je als occasion vindt met een benzinemotor, een diesel óf als volledig elektrische auto.

Het is de tweede generatie en waar Peugeot normaal doornummert is het nu gewoon de 208 gebleven. Geen 209 dus, wel een compleet andere auto. De Peugeot 208 staat nu op het CMP-platform. Dit is een compleet nieuw platform dat dusdanig is ontworpen zodat er gebruik van gemaakt kan worden voor benzine-, als diesel- en elektromotoren.

Dit platform wordt overigens breed ingezet door Stellantis. Zo staan de Jeep Avenger, de Opel Corsa en Mokka, de DS 3 Crossback, de Fiat 600, de Lancia Ypsilon en de Alfa Romeo Junior op hetzelfde platform. Ook de Peugeot 2008 staat op hetzelfde platform.

De Peugeot 208 was in Nederland dan ook leverbaar met alle drie de versies. Opvallend, daar veel merken inzetten op een apart elektrisch model (Nissan Leaf, Renault Zoe), mikt Peugeot op de klanten die gewoon een leuke 208 willen met toevallig een elektrische aandrijflijn.

Mede dankzij het ingenieuze platform wint Peugeot de Auto van het Jaar trofee. De 208 is alleen leverbaar als vijfdeurs hatchback. De 1.2 driecilinder benzinemotor is leverbaar met 75 pk, 100 pk of zelfs 130 pk. De versie met 75 pk heeft altijd een handbak, bij de 100 pk versie kun je kiezen en de 130 pk variant heeft standaard een automaat. De 100 pk sterke 1.5 BlueHDI heeft altijd een handbak. Het meest bijzondere is de elektrische Peugeot e-208. Deze heeft een 136 pk/260 Nm sterke elektromotor. Het accupakket is 50 kWh groot, waardoor je een actieradius hebt van meer dan 330 km. In 2022 krijgt de e-208 een update, waarmee de range stijgt naar 400 km.

In 2023 krijgt de Peugeot 208 een facelift. Meest in het oog springend is de nieuwe neus met de grotere grille en de gesplitste dagrijverlichting. Die bestaat nu uit drie strepen en verwijst naar de klauw van een leeuw. Het logo is van de achterklep af en het lettertype van Peugeot is aangepast. Vanaf de facelift zijn de spiegelkappen altijd zwart. Er is nu een mild-hybride aandrijflijn beschikbaar. Het infotainmentscherm groeit van 7 naar 10 inch.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Peugeot 208 (P21) 2019-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Peugeot 208 (P21) 2019-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Peugeot 208 is er in deze generatie niet meer als driedeurs. Aan het einde van de looptijd van de eerste generatie is de driedeurs al geschrapt in van deze P21 is alleen maar een vijfdeurs hatchback verkrijgbaar.

Kijk even goed naar de lak. We komen sporadisch meldingen tegen van lak op de motorkap die los kan komen, roestvorming bij het logo op de achterklep (voor de facelift) en plekjes rondom de ramen. Boven de voorruit wordt specifiek genoemd als zwakkere plek in de lak. Even checken, want problemen rondom de ramen kan zorgen voor vochtproblemen.

Het interieur is stijlvol. De materialen van het interieur zijn kwetsbaar, zeker in de instapversies. Check dus op krassen op het dashboard en deurpanelen. Ook de stoelen schijnen kwetsbaar te zijn. Hij is voorzien van i-Cockpit. Dat betekent dat kleine Peugeot stuurtje, tellers die hoog staan en een cockpit die op de bestuurder is gericht. Probeer het uit en kijk of het wat voor jou is.

Dan windgeruis. Dat is wel aanwezig in de Peugeot 208. Maar probeer het even uit. In de E-208 is extra geluidsisolatie aangebracht dus die is stiller.

Onderstel

Het onderstel is een allemansvriend. Het kan wat stuiterig voelen, maar over het algemeen worden alle oneffenheden prima weggewerkt. De afstelling is gericht op comfort, niet op sportiviteit. Kortom voor iedereen geschikt. Wil je wat sportiever dan moet je wellicht op zoek naar een Lancia Ypsilon HF. Maar de verkoopaantallen van de Ypsilon zijn sowieso bedroevend dus dat wordt een speld in een hooiberg.

De E-208 ligt stabieler op de weg, maar dat is op zich ook logisch, want dat batterijpakket weegt ook wel wat. De batterij zit in de bodem, dus het gewicht ligt laag en dicht bij de weg. Daardoor wil de auto wel iets liever rechtdoor in de bocht dan de lichtere benzineversie. Hij heeft ook stuggere veren in verband met het extra gewicht. Maar goed, probeer het uit als je in de markt bent voor een Peugeot 208 occasion.

Aandrijflijn

De Peugeot 208 is er als handbak en als automaat. Er is een vijf en een zes versnellingen tellende bak. De vijfbak is voor de 75 pk versie. De automaat is een 8 traps automaat. EAT8 noemt Peugeot die bak. Efficient Automatic Transmission 8-speed. Niet voor alle motoren beschikbaar, dus ben je in de markt voor een Peugeot 208 occasion met automaat dan moet je op zoek naar de sterkere motoren en hogere uitvoeringen.

In het algemeen is het natuurlijk goed om de versnellingsbak goed uit te testen tijdens de proefrit. Sommige eigenaren beschrijven de versnellingsbak als wat ongevoelig en zeker bij een koude motor kan hij wat stroef schakelen. Let op schurende en krassende geluiden bij het schakelen. Dat euvel komen we af en toe wel tegen. Je wil niet de ellende van de vorige eigenaar.

Die automaat komt bij sommigen wat onbehouwen over. Het is een “ouderwetse” automaat, dus geen CVT of automaat met dubbele koppeling. Opschakelen kan soms wat schokkend gaan en als de bak terugschakelt kun je dat ook wel voelen. Over het algemeen zijn er weinig issues met de automaat, maar ook hier geldt, probeer het goed uit en kijk of alles soepel werkt. Automaat problemen zijn altijd prijzig…

Het spreekt voor zich dat de E-208 altijd een automaat is. Al het vermogen is daar meteen beschikbaar.

Elektronica

Allereerst het scherm. We komen hier klachten tegen over bevriezende schermen en plotseling opnieuw opstartende schermen. Ook klachten over dat Android Auto en Apple CarPlay de verbinding plotseling verbreken. Allemaal zaken die opgelost moeten zijn in de loop van de tijd door software updates. Maar je weet wat we altijd zeggen. Zorg dat alle software up to date is voor aanschaf van de Peugeot 208 occasion. En hang of koppel je telefoon even aan de auto bij de testrit, dan weet je of de auto met jouw mobiel wil praten.

Na de facelift van 2023 is het infotainment scherm gegroeid van 7 inch naar 10 inch. Dus vind je dat belangrijk zoek dan naar een exemplaar van na 2023.

Dan nog een typisch probleem voor de mild hybride exemplaren. Hier wil het start en stop systeem nog wel eens kuren hebben. Onvoorspelbaar wanneer het wel of niet werkt of gewoon niet beschikbaar is. Probleem zit hem vaak in de 12 volt accu die niet voldoende stroom beschikbaar heeft. Oplossing is een nieuwe, wat zwaardere, 12 volt batterij.

Na de facelift van 2023 zijn er duidelijk minder klachten over de elektronica, maar goed die occasions zijn jonger en daarmee vaak ook prijziger natuurlijk.

Motoren

Motorisch dan. Ja de 1.2 PureTech motor is een motor waar we het toch wel even over moeten hebben. Die motor vind je overigens niet alleen bij Peugeot he? Ook Stellantis merken als Opel, Jeep en Citroën hebben die 1.2 PureTech motoren onder de kap. Het ontwerp van de motor is zo gemaakt dat de distributieriem door de motorolie loopt. Hierdoor kan de riem voortijdig slijten en dan komen er deeltjes van de riem in de motor en dat veroorzaakt grote problemen. De oorspronkelijke onderhoudsinterval is 175 duizend kilometer of 10 jaar, maar inmiddels is het advies toch wel om elke 100 duizend kilometer of zes jaar te vervangen. Controleer dit bij aanschaf in het onderhoudsboekje of kijk even onder de motorkap of je info kunt vinden op het distributiedeksel. Ondanks dat Stellantis sinds 2017 al aanpassingen heeft doorgevoerd aan de distributieriem blijven er veel klachten komen. Wees gewaarschuwd.

Ook bij deze motor veelvuldig klachten over het olieverbruik en het verschuiven van de nokkenas. Ook problemen met de krukas worden regelmatig gemeld. De problemen met de motor zijn al heel lang bekend en Stellantis heeft hier ook het nodige aan verbeterd en geeft aan dat het type olie en op tijd vervangen van de olie zeer van belang is. Goed het onderhoudsboekje checken dus.

Laten we het batterijpakket van de elektrische versie hier ook even behandelen. Het zal bij een Peugeot E-208 occasion misschien nog niet zo spelen, maar bij een EV neemt de capaciteit van de batterij wel langzaam af. Reken op twee procent voor de eerste 1,5 jaar en vervolgens zo’n één procent per jaar. Dat gaat ten koste van je actieradius.

Bij twijfel is het altijd mogelijk om een batterijcheck te laten uitvoeren, dan weet je de staat van het batterijpakket met zekerheid. Die percentages zijn natuurlijk gemiddelden. Een auto die alleen maar aan de snellader heeft gestaan of veel kilometers op de klok heeft zal meer inboeten op de batterij dan een sleeper aan de grannylader.

Let ook even op bij het uitzoeken van je Peugeot E-208 occasion. Per bouwjaar en uitvoering kan het rijbereik verschillen. Over het gehele aanbod zijn er auto’s met een WLTP van 336 kilometer minimaal en 433 kilometer maximaal. Daar zit dus 100 kilometer tussen. Bedenk goed wat je zelf nodig hebt en hou in je achterhoofd dat je gemiddeld 3/5 van de actieradius in de praktijk ook echt kunt halen.

In het algemeen is het advies om bij de testrit met je elektrische Peugeot 208 occasion ook even een laadsessie te starten en te doorlopen. Je hoeft de batterij natuurlijk niet helemaal vol te laden, maar dan weet je meteen of de kabel er netjes bij zit en of de auto zonder problemen een laadsessie opstart en doorloopt.

Benzine

1.2 PureTech 75 pk

1.2 PureTech 100 pk

1.2 PureTech 130 pk (tot 2023)

1.2 PureTech Mild Hybrid 100 pk (2023-2025)

1.2 PureTech Mild Hybrid 110 pk (vanaf 2025)

1.2 PureTech Mild Hybrid 136 pk (2023 – 2025)

1.2 PureTech Mild Hybrid 145 pk (vanaf 2025)

Diesel

1.5 BlueHDi 100 pk (tot 2023)

Elektrisch

E-208 50 kWh, 136pk, 336 tot 362 km WLTP (afhankelijk uitvoering)

E-208 GT-EV 51 kWh, 156 pk, 400 km WLTP (2022-2023)

E-208 54 kWh, 156 pk, 409 tot 433 km WLTP (afhankelijk uitvoering) (vanaf 2023)

E-208 GT-EV 54 kWh, 156 pk, 400 km WLTP (vanaf 2023)

Aanbod Peugeot 208 (P21) 2019-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Peugeot 208 (P21) 2019-heden is er volop te vinden. Op dit moment staan er zo’n 1.500 stuks op Marktplaats. Een derde daarvan is volledig elektrisch en er staan slechts tien diesels te koop. De goedkoopste 208 is een exemplaar uit 2020 met de 75 pk sterke 1.2 PureTech motor. Er staan 166 duizend kilometers op de teller en je kunt de auto aanschaffen voor 8.499 euro. De duurste is een E-208 uit 2025. Een GT, dus voorzien van de 51 kWh batterij. Hij heeft 156 pk en slecht 2.500 kilometer op de klok. Voor 45.521 euro is ie van jou.

Voor het totale aanbod van de Peugeot 208 (P21) 2019-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Peugeot E-208 uit 2022 met de 50 kWh batterij. Die mochten we lenen bij Peugeot Broekhuis in Veenendaal.