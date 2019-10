7 reden waarom de plug-in hybride relevant is

De PHEV heeft een paar troeven achter de hand.

De term PHEV heeft in sommige kringen een wrange bijsmaak. Onder andere de Mitusbishi Outlander PHEV maakte ons bekend met het fenomeen PHEV, maar het merk was zeker niet de eerste. Het was een zeer populaire PHEV en de auto had PHEV in zijn naam. De auto stond symbool voor het begrip PHEV, bijtelling ontwijken en daardoor erg goedkoop rijden.

Wat is PHEV? Het staat voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle. In basis dus een hybride, een auto met zowel een elektromotor als verbrandingsmotor. Het verschil met een gewone hybride is dat een PHEV een accu heeft die je met een stekker kunt opladen. Ook kun je er (vaak) voor langere tijd elektrisch mee rijden. Met een gewone hybride is het een paar kilometer, een plug-in hybride vaak zo’n 15 tot zelfs 50 km.

De PHEV’s waren enorm populair toen ze voldeden aan de strenge bijtellingsregels. Dus voor heel weinig bijtelling kon je een Outlander, V60 D6 of Golf GTE leasen. Dat is tegenwoordig niet meer het geval. Je betaalt nu weinig bijtelling over een volledig elektrische auto en eigenlijk een normaal bedrag over een PHEV. Net als bij een ‘gewone’ auto. Is de PHEV daarmee buitenspel gezet? Of is dit voertuigtype nog een goed alternatief in 2019? Dit zijn 7 redenen waarom de PHEV nog absoluut een rol voor betekenis kan betekenen in het Nederlandse wagenpark.

1. Er is veel keuze!

Bij elektrische auto’s is er wel wat keuze, maar het houdt niet over. In veel prijsranges is er een EV beschikbaar, maar veel alternatieven zijn er dan vaak niet. De PHEV is al wat langer onder ons en veel merken hebben dergelijke auto in de aanbieding. Sommige merken hebben zelfs meerdere PHEV-modellen in de showroom staan. Dus als je in een bepaalde prijsklasse wil shoppen, ben je niet automatisch aangewezen op één auto. Ook komen er nog altijd veel PHEV-modellen bij. Sommige mensen houden gewoon van dikke auto’s, die willen niet in een Tesla-esque plastic bak zitten met een enorm scherm voor hun neus. Die willen een rijk aangeklede BMW, Volkswagen of degelijke Japanner. Gewoon goed en vertrouwd.

2. ZEV in stedelijke gebieden

Deze reden is tweeledig. Met een PHEV is het mogelijk om zo’n 15-50 km puur elektrisch te rijden, afhankelijk van het type auto. Dat is over het algemeen voldoende om door een stedelijk gebied kunnen rijden. De daadwerkelijke CO2-uitstoot hoeft dus niet per se in stedelijke gebieden plaats te vinden. Het tweede voordeel is dat bij diverse steden/gemeenten de eis gaat worden dat auto’s uitstootvrij zijn. In sommige steden (buiten Europa) is dat nu al het geval. Met een PHEV heb je die mogelijkheid tenminste. Je kan namelijk kiezen waar en wanneer je de accu wil opladen. Dat kan met een stekker of met de verbrandingsmotor. Vervolgens kun je deze opgeslagen lading ‘vasthouden’ en gebruiken wanneer je wil.

3. Lage CO2 uitstoot in WLTP

Een PHEV is een beetje als een abonnement op de sportschool. Het is maar net hoe je ermee omgaat of je er daadwerkelijk fitter van wordt. Een PHEV kán volgens de WLTP erg zuinig rijden. Dit heeft als voordeel dat de CO2-uitstoot in de WLTP-cyclus relatief laag is. Dat betekent op zijn beurt weer dat de prijs niet gehandicapt wordt door een enorme CO2-taks. We gaan niet zeggen dat PHEV’s goedkope auto’s zijn, want dat absoluut is niet het geval. Maar relatief gezien betaal je bij een PHEV meer voor de auto en minder aan de fiscus. Daarmee komen we op het volgende voordeel.

4. Een PHEV is (vaak) erg krachtig

Een PHEV beschikt over twee motoren. Tegenwoordig werken die heel erg goed samen. Het voordeel is dat het systeemvermogen relatief hoog ligt, zeker gezien de CO2 uitstoot. Kijk bijvoorbeeld naar de duurdere Volvo’s. Een T8 Twin Engine levert meer vermogen en koppel dan de T6, maar dankzij de lagere CO2 uitstoot scheelt het nauwelijks in de kosten. Je hebt tegen een acceptabel bedrag een (veel) krachtigere auto. Met name de (tussen)acceleratie is een discipline waar de PHEV’s erg goed scoren. Je hoeft niet altijd aanspraak te maken op die extra pk’s en Nm’s, maar de wetenschap dat ze klaar voor je staan is erg prettig. Sterker nog, met inhaal- of invoegacties is het zelfs veiliger.

5. Je kan er mee in Europa op vakantie

Ja, je kan met een Tesla op vakantie. Daarvoor zul je wel wat concessies moeten doen. Nu kun je je afvragen of je wel per se door Duitsland wil jakkeren, terwijl je op vakantie bent. Maar sommige mensen moeten voor hun werk Europa doorkruisen. Nu moeten we wel een duidelijke kanttekening plaatsen: het verbruik op hogere snelheid met een PHEV kan excessief zijn. De verbrandingsmotor moet op hogere snelheid de elektromotor én diens accu meezeulen, bovenop het gewicht van de auto, de inzittenden én hun bagage. Maar feit blijft: je kan in één ruk naar Zwitserland knallen met een PHEV, met een EV zul je moeten gaan plannen en diverse pauzes houden.

6. Je hebt geen angst

Range anxiety. Natuurlijk, elektrisch rijden heeft veel voordelen. Maar er schort een nadeel aan, waardoor een elektrische auto voor veel mensen simpelweg geen optie is. Dat is nervositeit. Het laden van een elektrische auto gaat gelukkig telkens sneller, maar het is niet in drie minuten gepiept zoals bij een diesel of benzineauto. Je moet ook maar hopen dát er een laadpaal voor je klaarstaat. Je ziet de EV’s bij grote tankstations in een rij staan om te kunnen laden. Dat aspect hoort niet bij een auto waar je minimaal 30 mille op stuk slaat. Met een PHEV kun je altijd en overal komen waar je wil.

7. Perfect voor Nederland

De infrastructuur van Nederland is uitstekend geschikt voor de PHEV. Er zijn snelwegen, maar ook veel dichtbevolkte gebieden. De snelheden liggen over het algemeen laag. Zeker in de randstad is het voornamelijk langzaam tot stilstaand verkeer. Perfecte omstandigheden voor een PHEV. Tenzij je elke dag tussen Bedum en Zwolle moet rijden, heeft een PHEV wel degelijk zijn nut.

Conclusie

De PHEV is een enorm compromis. De auto is zeker niet zonder nadelen. Het gewicht is erg hoog, het verbruik is in de praktijk niet altijd gunstig en ondanks de grote keuze en het BPM-voordeel zijn ze zeker niet goedkoop te noemen. Het is een beetje zoals zo’n VHS én DVD-speler. Je weet wel, zo’n apparaat waarin je oude videocasettes én moderne DVD’s kon bekijken. We leven nu in een tijd waarin de ‘VHS’ (benzineauto’s) nog oververtegenwoordigd zijn en elektrisch (de DVD) rijden in opkomst is. Dus het is voor 2019 een perfect autotype. En zoals het met techniek gaat, de tijd vliegt voorbij. Tegenwoordig streamen we toch alle films. De kans is aanwezig dat zowel elektrische auto’s als auto’s met verbrandingsmotor obsoleet zijn over tien jaar. Dus voor nu is die PHEV zo gek nog niet.