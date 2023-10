‘BYD wordt top 3 merk in Nederland’

Ze hebben een lange weg te gaan, maar let maar op in 2030. Dan is BYD een top 3 merk en staat Toyota daar ook nog.

In korte tijd zijn er een hoop Chinese automerken bijgekomen. In tegenstelling tot de Landwinds en Brilliances van een tijdje terug, zijn het zeer serieuze auto’s. Natuurlijk, er valt wel wat op aan te merken, maar de stappen die de Chinezen maken zijn echt ongekend. Van matige kopieermachines naar serieuze concurrenten voor de gevestigde orde.

En binnenkort dus gewoon marktleiders. Dat zegt Eric Louwman in een interview met BNR. Nou ja, dan moeten we wel eerlijk zijn, hij zegt dat het hem niet zal verbazen als BYD een top 3-merk in Nederland wordt. Mocht dat het geval zijn, dan heeft de importeur twee merken in de top 3 in Nederland, mits Toyota natuurlijk zijn positie weet te behouden. Dat merk staat nu op nummer 3.

BYD wordt een top 3-merk

Dat lijkt een beetje lastig, want stel dat BYD uitgroeit tot een groot merk (flink de prijzen verlagen is niet zo moeilijk), dan zit je wel in een markt waar elektrische auto’s dus de norm zijn.

Toyota heeft op dit moment nauwelijks elektrische auto’s en op de korte termijn staat er ook niet veel op de planning. Er is een arsenaal aan EV’s aangekondigd, maar het is nog niet helemaal duidelijk wanneer die komen.

Nu we het toch over elektrische Toyota’s hebben. Afgelopen week hebben ze aangekondigd toch wel heel erg ver te zijn met de solid state accu’s. Dermate ver dat ze in 2027-2028 in massaproductie kunnen gaan.

Een solid state accu heeft een grotere energiedichtheid en is dus lichter en kleiner. Op een volle accu moet je dan 1.000 km kunnen halen.

Keiharde nuance

Tijd voor een beetje nuance. Het is natuurlijk wel zo dat de Japanse auto’s destijds ook met scepsis werden ontvangen in de jaren ’60 en ’70 en Zuid-Koreaanse automerken in de jaren ’80 en ’90.

Op dit moment zijn die Aziatische automerken niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Getuige bijvoorbeeld de toppositie van KIA in de verkoopstatistieken afgelopen jaar. In dat opzicht is er geen reden om aan te nemen waarom Chinese merken niet een zelfde acceptatieproces doorlopen.

In Nederland is BYD op dit moment nog heel erg klein, maar wereldwijd is het al een van de grootste elektrische autobouwers. Tesla verkoopt alsnog meer, maar BYD volgt op de voet, ver voor Volkswagen. Tesla zit tot Q3 2023 op 889.015 auto’s. BYD heeft in het eerste driekwart jaar 616.810 auto’s verkocht.

Volkswagen zit op 321.091 exemplaren, verdeeld over de merken VW, Cupra, Audi, Skoda en Porsche. Wat dat betreft is het wel knap wat Elon Musk en zijn toko doen met slechts 4 modellen (waarbij 98 procent bestaat uit de Model 3 en Model Y verkopen).

