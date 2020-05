Peugeot kan e-208 goedkoper maken, maar doet het nog niet

Een Peugeot e-208 die goedkoper dan 34.900 euro is, zit er nog even niet in.

De Peugeot e-208 is met 34.900 niet per se een dure elektrische auto, maar de concullega Opel Corsa-e doet het met 30.499 euro een stuk beter. Onderhuids heb je praktisch dezelfde auto, al kan de Fransoos met 340 WLTP-kilometer wel 10 km langer mee op een acculading. De Volkswagen ID.3 gaat misschien zelfs een betere deal zijn, met een verwachte prijs van zo’n 30.000 euro voor een radius van 330 kilometer. Wil je nóg minder uitgeven? Dan is iets als de Seat Mii Electric een idee. Kleiner – uiteraard – maar deze bolide kost dan ook maar 23.400 euro. Daarmee krijg je een actieradius van 260 WLTP-kilometer, dus qua bang for buck een betere deal dan de Peugeot.

Wil je nou een combinatie van die Mii Electric en de e-208? Meld je dan bij Peugeot. Met een heleboel vrienden. Tegen DrivingElectric zegt brand manager Anne-Lise Richards namelijk dat ze de e-208 goedkoper kunnen maken. Met de nadruk op kunnen. Want dat doen ze nu nog even niet.

Klanten zouden nu namelijk niet klagen over de aanschafprijs van de e-208. Dus is op dit moment ook geen vraag naar een goedkopere variant, volgens Peugeot. Althans, niet genoeg vraag om een extra productielijn te verantwoorden. Richards zegt echter wel dat zo’n goedkopere e-208 er in de toekomst misschien wel komt. Dan stoppen ze er gewoon een kleinere accu in, wat de kosten van de elektrische hatchback zal doen dalen.

De site heeft het over een e-208 met een actieradius van zo’n 241 kilometer en een prijs van 25.000 euro, al is het niet duidelijk of dit een fantasietje is van de site of een opmerking van Richards. Hiermee klinkt de budget-e-208 wel als een verleidelijk alternatief, zeker als je kijkt naar iets als de Mini Cooper SE die 34.900 euro kost en een range van 232 kilometer heeft. Zou je zo’n goedkopere e-208 overwegen? Lees dan eerst onze rijtest over de elektrische Peugeot.